Lời khai của người khởi động máy cày làm 2 người trú mưa tử vong

Chiều 6-11, Công an huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự ông Hồ Văn Định (40 tuổi, trú tại xã Cư M'lan, huyện Ea Súp) để lấy lời khai, điều tra nguyên nhân vụ xe máy cày cán 2 người trú mưa tử vong.

Theo điều tra ban đầu, ngày 5-11 ông Định thuê 6 người đến rẫy tại thôn 7, xã Cư M’lan để nhổ mì.

Trong số những người này có anh Nguyễn Văn Khánh (28 tuổi, trú cùng xã) và chị Lục Thị Háo (27 tuổi, trú tại xã Cư K’bang, huyện Ea Súp).

Đến khoảng 16h ngày 5-11, trong lúc mọi người đang bốc củ mì lên thùng máy cày của ông Định thì mưa to. Anh Khánh và chị Háo cùng những người khác chui xuống trú mưa dưới thùng xe.

Một lúc sau, ông Định đi ra phía sau xe máy cày và thấy trên thùng xe có nước mưa chảy xuống, ướt những người ngồi dưới.

Thấy vậy, ông Định lên nổ máy để nâng ben thùng xe lên cho nước mưa chảy ra phía sau, không làm ướt những người ngồi dưới xe.

Tuy nhiên, do máy cày đang còn sẵn số và cài cầu sau nên khi ông Định vặn chìa khóa khởi động thì xe lập tức di chuyển về phía trước.

Lúc này, nghe người ở phía dưới thùng xe la hét, ông Định nhanh chóng dùng chân đạp phanh, hạ ga cho xe dừng lại. Tuy nhiên, tai nạn đã khiến anh Khánh và chị Háo bị bánh xe cán qua người, tử vong tại chỗ.

