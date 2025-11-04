Lời khai của người có mặt khi Tạ Hữu Tâm tử vong trong bồn tắm

Sáng 4/11, tờ China Press đưa tin theo lời khai của ca sĩ người Malaysia Namewee, vào thời điểm sự việc xảy ra, anh phát hiện Tạ Hữu Tâm bất tỉnh trong bồn tắm và đã cố gắng hô hấp nhân tạo cho cô nhưng không thành công. Sau đó, anh lập tức gọi xe cấp cứu. Namewee khai anh và Tạ Hữu Tâm đang thảo luận về một dự án âm nhạc mới tại khách sạn vào thời điểm đó. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết Tạ Hữu Tâm qua đời trong tình trạng khỏa thân và bồn tắm không có nước.

Sau khi đến hiện trường, cảnh sát tìm thấy khoảng 9 viên thuốc màu xanh, nghi là thuốc lắc trong phòng của Namewee. Xét nghiệm nước tiểu ban đầu của Namewee cũng cho kết quả dương tính với amphetamine, methamphetamine, ketamine và THC.

Namewee có mặt tại khách sạn vào thời điểm Tạ Hữu Tâm qua đời. Ảnh: China Press.

Sau đó, Namewee bị buộc tội vào 24/10 với hai tội danh tàng trữ ma túy và lạm dụng ma túy. Namewee được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 8.000 RM (gần 2.000 USD).

Mặt khác, Chris, bạn thân và cũng là quản lý của Tạ Hữu Tâm, trước đó tiết lộ báo cáo của bệnh viện Malaysia chỉ ra nguyên nhân cái chết của hot girl này là do đau tim. Tuy nhiên, gia đình Tạ Hữu Tâm không chấp nhận được kết quả này. Họ chỉ ra hot girl vẫn khỏe mạnh bình thường suốt thời gian qua.

Theo China Press, gia đình của Tạ Hữu Tâm tại Đài Loan dự kiến đến Malaysia trong những ngày tới để nhận thi thể cô. Thi thể của hot girl đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Kuala Lumpur để khám nghiệm tử thi sau vụ việc. Hiện tại, thi thể của cô vẫn được lưu giữ tại nhà xác bệnh viện để phối hợp điều tra với cảnh sát.

Vụ án được phát hiện vào chiều 22/10 tại một khách sạn sang trọng 5 sao ở Kuala Lumpur. Khi cảnh sát đến hiện trường, Tạ Hữu Tâm được phát hiện tử vong trong bồn tắm khách sạn. Theo China Press, ca sĩ người Malaysia Namewee có mặt tại hiện trường vào thời điểm vụ việc xảy ra.

Tối 3/11, China Press đưa tin cảnh sát Malaysia cập nhật diễn biến liên quan đến vụ việc. Cảnh sát trưởng Shazali xác nhận và Namewee đã qua đêm trong phòng khách sạn. Dựa trên bằng chứng tại hiện trường, cảnh sát xác nhận không có dấu hiệu hiếp dâm. Do đó, cơ quan điều tra sẽ không đi theo hướng tấn công tình dục. Vụ án được đưa ra xét xử vào 18/12.

Truyền thông Đài Loan đưa tin Tạ Hữu Tâm (31 tuổi) trước đây làm y tá và đã thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội nhờ ngoại hình nổi bật, hình ảnh dễ gần. Hot girl được mệnh danh “nữ thần điều dưỡng”. Cô thường xuyên chia sẻ các mẹo chăm sóc da và tập thể dục, đồng thời tạo ra các video ngắn với phong cách hài hước.

