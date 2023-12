Lời khai của người chồng dùng súng bắn vào bụng vợ vì bị thách thức

Ngày 28/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Ốc Văn Sơn, SN 1987, trú tại xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về tội Giết người.

Tại phiên toà, Sơn thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào khoảng 15h30 ngày 27/7, chị Lữ Thị N., vợ của Sơn đi làm về thấy chồng đang ngồi uống rượu với một người cùng bản. Chị N. bực tức nói “Ngày nào cũng uống rượu, anh muốn sống như thế à”. Đến khoảng 19h cùng ngày, sau khi uống hết rượu, Sơn đi pha mì gói để ăn. Chị N. lại tiếp tục nói chồng “Anh không làm ra đồng nào thì ăn cái gì?”. Sơn nói “Không làm cũng phải ăn”.

Sau khi ăn xong, Sơn nằm ngủ còn chị N. đi sang nhà hàng xóm uống rượu. Đến 23h cùng ngày, Sơn gọi vợ về nhà. Về tới nhà chị N. thấy chồng lấy một khẩu súng kíp tự chế và có ý định bắn lợn để làm thịt.

Bị cáo Ốc Văn Sơn thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Khi Sơn cầm khẩu súng kíp đi ra đến gian nhà chính thì gặp vợ. Lúc này, chị N. dùng tay cầm lấy nòng súng, giữ và chỉa vào bụng mình và nói “Anh có giỏi thì bắn đi”. Bực mình vì vợ thách thức, Sơn đã xiết cò, bắn một phát vào bụng khiến chị N. bị thương.

Hoảng hốt, Sơn thả súng ra và đỡ vợ nằm xuống sàn rồi gọi mọi người đến giúp đỡ. Nạn nhân N. sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sơn sau đó đã đến Công an huyện Quế Phong xin đầu thú. Cơ quan chức năng xác định, vết thương của chị N. thấu bụng, viêm phúc mạc, thủng ruột non nhiều vị trí, thủng đại tràng, thủng tử cung và bàng quang, bỏng hoại tử túi mật do hỏa khí. Qua kết quả giám định thương tật xác định, nạn nhân N. với tỉ lệ thương tích 92%.

Đứng trước bục khai báo, Ốc Văn Sơn cho biết vì vợ thách thức, trong người có chút men nên không làm chủ được bản thân. Bị cáo rất hối hận về hành vi mình gây ra, đồng thời gửi lời xin lỗi gia đình hai bên.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Ốc Văn Sơn 12 năm tù về tội Giết người về tội Giết người.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn