Loạt TikToker triệu fan bị 'réo tên' trong lùm xùm hũ yến giá rẻ

Những ngày qua, sản phẩm yến chưng mang thương hiệu Đ.T.T. trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi xuất hiện thông tin liên quan đến chất lượng sản phẩm.

Kết quả kiểm nghiệm một mẫu tổ yến chưng cao cấp đường phèn dung tích 70 ml, với nhãn ghi chứa 50% yến tươi, cho thấy hàm lượng đạm/protein chỉ đạt 0,171 g/100 g. Điều này làm dấy lên nghi vấn về thành phần thực tế trong sản phẩm và khiến người tiêu dùng lo ngại, nhất là khi sản phẩm đã được phân phối rộng rãi trên thị trường.

Một phần nguyên nhân khiến sản phẩm được tiêu thụ với số lượng lớn là nhờ vào chiến dịch quảng bá rầm rộ trên TikTok, thông qua các KOL, KOC. Nhiều gương mặt quen thuộc với cộng đồng mạng từng tham gia giới thiệu và gắn liên kết tiếp thị (affiliate) cho sản phẩm, trong đó có Phạm Thoại (6 triệu người theo dõi), Long Chun (7,2 triệu), Lê Anh Nuôi (1,8 triệu).

Trong các video quảng bá và phiên livestream, những TikToker này thường nhấn mạnh sản phẩm yến chưng Đ.T.T loại hũ 70 ml có chứa đến 50% yến tươi - thường được gọi tắt là "yến 50". Mức giá bán mỗi hũ chưa tới 20.000 đồng cũng góp phần khiến người tiêu dùng đặt ra nhiều câu hỏi về chất lượng và thành phần thực sự của sản phẩm.

Quảng cáo, livestream rầm rộ

Trong các buổi livestream từ giữa năm 2024, Lê Anh Nuôi bán combo 50 hũ yến Đ.T.T. chưng sẵn với giá dao động 1-1,2 triệu đồng, được tặng thêm 10 hũ. Như vậy trung bình, mỗi hũ yến do Lê Anh Nuôi bán có giá 17.000-20.000 đồng.

Lê Anh Nuôi quảng cáo sản phẩm yến 50 của nhà Đ.T.T. Ảnh: Lê Anh Nuôi/TikTok.

Để củng cố niềm tin ở người tiêu dùng, Lê Anh Nuôi còn cung cấp thông tin rằng đây là sản phẩm được bày bán ở gian hàng chính hãng, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế, có tiêu chuẩn HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn). Đây là hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phòng ngừa, nhằm xác định, đánh giá và kiểm soát các mối nguy ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến và phân phối.

Anh khẳng định trong mỗi hũ có 6 g vụn yến thô, nói thêm rằng: "Yến này không kén độ tuổi sử dụng, trẻ em từ một tuổi trở lên ăn được, bà bầu, người tiểu đường, người lớn tuổi, ai cũng ăn được".

Trong một livestream, anh cho biết vợ đang bầu 5 tháng và mẹ vợ đang ốm cũng dùng sản phẩm này.

Phạm Thoại cùng từng bán những hũ yến này trong buổi livestream hồi đầu năm với mức giá "rẻ sập sàn". Cụ thể, combo 50 hũ yến chưng sẵn chứa 39% yến tươi, được tặng thêm 18 hũ, tổng cộng nhận về 68 hũ, mỗi hũ có giá chỉ 11.000 đồng.

TikToker này cũng có một video review tại nhà máy sản xuất yến Đ.T.T., cho thấy ở đây tự nuôi trồng đông trùng hạ thảo bỏ vào yến, đồng thời đưa ra các giải thưởng đạt được như Cúp Hàng Việt Nam chất lượng cao, Top 10 Thương hiệu Uy tín quốc gia (cấp bởi Viện Nghiên cứu kinh tế châu Á).

"Yến nhà Đ.T.T. được thu mua ở miền Đông, miền Tây Nam Bộ, hoàn toàn là hàng Việt Nam. Đặc biệt yến ở đây không pha trộn, không tẩm đường, ai kiểm tra bên trong có, 1 đền gấp 1.000", Phạm Thoại tuyên bố.

Long Chun, TikToker triệu fan, cũng bị réo tên giữa ồn ào yến chưng khi anh từng bán sản phẩm này trong các buổi livestream của mình vào tháng 5 và tháng 7/2024.

Trong một buổi livestream, anh được nhãn hàng đưa ưu đãi với mức giá 279.000 đồng/12 hũ (giá gốc 590.000 đồng/10 hũ).





Phạm Thoại, Long Chun bị "réo tên" khi từng bán yến Đ.T.T. trên livestream. Ảnh: Phạm Thoại, Long Chun/TikTok.

Động thái khi người tiêu dùng thắc mắc

Trước những tranh cãi về chất lượng thực sự của yến Đ.T.T. bùng nổ thời gian qua, dân mạng đã tràn vào trang cá nhân của các ngôi sao livestream để đặt nghi vấn. Tuy nhiên, các KOC từng review sản phẩm này có động thái khác nhau.

Hiện sản phẩm này đã biến mất khỏi giỏ hàng của các KOC này. Trên website chính thức và gian hàng trên sàn thương mại điện tử của Yến sào Đ.T.T cũng không còn hiển thị sản phẩm hũ yến chưng sẵn.

Lê Anh Nuôi chưa lên tiếng về những đồn đoán trên mạng xã hội. Kênh TikTok của anh vẫn tổ chức livestream bán các sản phẩm khác. Dưới các video, dân mạng để lại hàng nghìn bình luận thắc mắc về chất lượng yến chưng song không nhận được phản hồi.

Phía Lê Anh Nuôi đang làm việc với đơn vị cung cấp yến để có phản hồi đến người tiêu dùng. Ảnh: Lê Anh Nuôi/TikTok.

Khi Tri thức - Znews liên hệ, đại diện phía Lê Anh Nuôi cho biết sau khi nghi vấn nổ ra trên mạng, đã liên hệ với phía nhà cung cấp yến và đang chờ họ có phản hồi chính thức, trước khi có thông báo đến những khách hàng và người theo dõi.

"Chúng tôi cũng cần bảo vệ quyền lợi của khách hàng và uy tín của mình", người này nói, giải thích thêm rằng hiện sản phẩm yến chưng không còn trong giỏ hàng là do phía nhà cung cấp, bởi Lê Anh Nuôi chỉ gắn affiliate.

Trong khi đó, Long Chun giữ im lặng. Phạm Thoại đã ngừng livestream bán hàng trên mạng xã hội từ cuối tháng 2, kể từ sau ồn ào kêu gọi tiền chữa bệnh cho bé Bắp. TikToker 6 triệu fan không có động thái mới khi được nhắc tên về vụ nghi ngờ yến chưng kém chất lượng.

