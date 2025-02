Loạt iPhone sắp bị 'khai tử'

Dòng iPhone 14 sẽ bị thay thế bởi sự ra mắt của iPhone SE 4. Ảnh: Bloomberg.

Sự ra mắt của iPhone SE 4 trong thời gian tới đang khiến Apple phải cân nhắc loại bỏ một số dòng điện thoại cũ. Theo phóng viên Mark Gurman của Bloomberg, Táo khuyết có kế hoạch giới thiệu smartphone mới vào giữa tháng 2, thậm chí có thể ngay trong tuần sau.

Lịch phát hành rất ý nghĩa vì nhiều lý do, trong đó có liên quan đến lợi nhuận ròng của Apple. Trong khi nhà sản xuất iPhone công bố số liệu kỷ lục cho quý IV/2024, doanh số bán điện thoại di động đã giảm 1%, với thị trường Trung Quốc chứng kiến ​​mức giảm mạnh tới 11%.

iPhone SE 4 có thể khắc phục sự cố phân mảnh Apple Intelligence trong các dòng sản phẩm nếu công ty quyết định ngừng sản xuất dòng iPhone 14 phổ thông cùng với iPhone SE 3. Gurman cho biết lượng iPhone SE 3 hiện tại đang cạn kiệt tại các cửa hàng, báo hiệu một đợt làm mới sắp diễn ra.

Chuyên gia này lưu ý thêm rằng iPhone 14 và 14 Plus cũng đang hết hàng tại các cửa hàng ở Mỹ. Khi iPhone SE 4 ra mắt, các mẫu iPhone 14 có thể là lựa chọn tệ hơn nếu so sánh với thiết bị tầm trung mới. Do đó, việc khai tử dòng điện thoại phổ thông của năm 2022 là quyết định hợp lý của Apple.

iPhone SE 4 sẽ được bán với giá khoảng 500 USD, con số phù hợp cho một chiếc điện thoại có thiết kế giống iPhone 14 nhưng lại sở hữu phần cứng cao cấp như iPhone 16. Trong đó, mẫu smartphone giá rẻ mới có thể sử dụng chip A18 đi cùng RAM 8 GB để hỗ trợ Apple Intelligence.

iPhone 15 và 15 Plus dường như vẫn được giữ lại sau khi iPhone SE 4 ra mắt. Mặc dù không hỗ trợ Apple Intelligence, những thiết bị này sở hữu chip hiệu năng tốt và thiết kế với phần khoét dạng Dynamic Island.

Gurman nói rằng ông chưa thông tin chi tiết về ngày ra mắt của iPhone SE 4. Apple sẽ ra mắt điện thoại mới vào cùng thời điểm với tai nghe không dây PowerBeats Pro 2. Tai nghe sẽ được tích hợp máy theo dõi nhịp tim và có thể được giới thiệu sớm nhất ngày 11/2. Sự kiện này cũng có thể là buổi giới thiệu một số dòng máy tính mới như iPad 11 và Macbook Air M4.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: znews.vn