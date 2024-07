Loạt đường dây cá độ bóng đá khủng vừa bị triệt phá

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trực tuyến hơn 16 tỷ đồng: Chiều 1/7, Công an TP. Đà Lạt cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can trong đường dây cá độ bóng đá. Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra Euro 2024 và Copa America 2024, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng (PA05) chủ trì phối hợp Công an TP.Đà Lạt bắt quả tang Cao Đình Toàn (48 tuổi, ở P.3, TP.Đà Lạt) đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến.