Loạt bằng chứng cho thấy Hải My mang ‘long thai’ cho Đoàn Văn Hậu

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My trở thành cặp trai tài gái sắc thu hút sự chú ý đặc biệt của giới truyền thông và cộng đồng mạng. Nhất cử nhất động của Văn Hậu và Hải My, từ mạng xã hội đến cuộc sống, đều được quan tâm, đón đợi. Đa phần, những hành động rất tình cảm của Văn Hậu hay Hải My đã được cộng đồng mạng ủng hộ.

Nhiều bạn trẻ còn rất hồ hởi chia sẻ một loạt dẫn chứng về việc Văn Hậu, Hải My có thể sắp đón tin vui. Đầu tiên đến từ thời điểm sau đám cưới tại Thái Bình, một bức ảnh đã được cộng đồng mạng chia sẻ về việc Văn Hậu cùng mẹ anh có thể đã đưa Hải My tới phòng khám sản khoa, ở một bệnh viện nổi tiếng tại Hà Nội. Tiếp đến, trong những bức ảnh cưới hay ăn mặc trước khi bước ra sảnh hôn lễ, Hải My cũng khéo léo lựa chọn áo rộng rãi, năng động như để che đi vòng 2 của bản thân.

Ngoài ra trong giai đoạn gần đây, Hải My cũng không còn đi giày cao gót. Thay vào đó, cô thường xuyên đi dép bệt. Mới đây nhất, khi sang Singapore hưởng tuần trăng mặt cùng Đoàn Văn Hậu, Hải My cũng diện đôi dép bệt mang thương hiệu của một hãng thời trang nổi tiếng trên thế giới.

Cùng lúc đó, ông Doãn Thanh Sơn - bố vợ của Đoàn Văn Hậu, cũng phát tín hiệu về việc sắp được lên chức. Trên tài khoản mạng xã hội của ông Sơn, một người em đã bình luận hóm hỉnh: “Trẻ trung đẹp trai thế này mà là ông ngoại thì chả ai tin anh nhỉ". Đáp lại điều đó, ông Doãn Thanh Sơn thả tim bình luận và trả lời dí dỏm: “Chú cũng sớm muộn thôi đó, ông ngoại tương lai ạ”.

Sau một loạt những chi tiết, tất cả đều đang khấp khởi về việc Hải My sẽ hạ sinh cho Văn Hậu một quý tử tuổi Rồng, khi năm Giáp Thìn 2024 đang ở ngay trước mắt.

Tác giả: THANH NHÃ

Nguồn tin: bongdaplus.vn