HLV Troussier tặng quà cưới đặc biệt cho Đoàn Văn Hậu

Mới đây, trên trang cá nhân, Văn Hậu đã khoe quà cưới đặc biệt được HLV Troussier tặng. Đó là bộ 3 chai rượu vang 3-4-3 Grain Bleu, Coup Du Chapeu và Sol Beni, do chính ông thầy người Pháp là chủ thương hiệu. “Thank you for your gift”, Văn Hậu đăng tải bức ảnh chai rượu vang có thương hiệu của HLV Troussier cùng dòng chia sẻ cảm ơn đến ông thầy người Pháp.

HLV Philippe Troussier được biết đến không chỉ trong bóng đá mà còn là một doanh nhân trong ngành rượu vang Pháp. Ông đang làm chủ thương hiệu Sol Beni thành lập từ năm 1957, có thể cho xuất xưởng 8.500 chai rượu mỗi năm. Nhờ có kinh tế ổn định, HLV Troussier từng thừa nhận tài chính chưa bao giờ là vấn đề quan trọng nhất để ông nhận lời dẫn dắt một đội bóng. Nhà cầm quân kỳ cựu này rất thích uống rượu vang. Khi rảnh rỗi, ông thường rủ các trợ lý của mình ngồi nhâm nhi rượu vang bàn công việc, trao đổi về cuộc sống.

Văn Hậu khoe món quà cưới đặc biệt của HLV Troussier

Trước đó, HLV Troussier cũng từng gửi tặng Quế Ngọc Hải một chai rượu vang Sol Beni. Điều này cho thấy vị chiến lược gia người Pháp cũng dành sự quan tâm lớn cho các học trò. Dù đang trong quá trình điều trị chấn thương gót chân nhưng Văn Hậu được xem là một trong nhân tố quan trọng của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Troussier.

Đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải Mỹ sẽ diễn ra vào chiều tối ngày 26/11 tại một khách sạn hạng sang ở Hà Nội. Hiện tại, hậu vệ sinh năm 1999 đang tất bật hoàn tất những công đoạn cuối cùng cho ngày trọng đại của hai vợ chồng. Do bận thi đấu cùng CLB nên một số đồng đội thân thiết của Văn Hậu tại CLB Hà Nội, Nam Định… sẽ không thể góp mặt. Bù lại, nhóm cầu thủ của CAHN và những đội bóng khác như Quang Hải, Tiến Dũng, Tiến Dụng, Đức Chinh… sẽ chắc chắn đến chung vui cùng hậu vệ gốc Thái Bình.

Tác giả: SONG ANH

Nguồn tin: bongdaplus.vn