Loại cá xưa rẻ bèo, nay nửa triệu/kg vẫn đắt hàng

Cá kèo là loài cá nước lợ quen thuộc với người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Xưa kia, cá kèo thường sinh sống nhiều ở các vùng cửa sông, rừng ngập mặn. Ảnh: Facebook
Cá kèo sinh sản tự nhiên quanh năm, nên từng được xem là món ăn dân dã trong các bữa cơm giản dị. Ảnh: Facebook
Trước đây, cá kèo chủ yếu được đánh bắt tự nhiên, giá khá rẻ, chỉ từ 20.000 – 30.000 đồng/kg. Ảnh: Internet
Tuy nhiên, do môi trường sinh thái thay đổi và nhu cầu tăng cao, lượng cá kèo tự nhiên ngày càng giảm mạnh. Ảnh: Tinicart
Hiện nay, cá kèo không còn rẻ như xưa. Tại nhiều khu chợ ở miền Tây, cá kèo tươi giá khoảng 120.000 - 150.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook
Trong khi đó, cá kèo khô giá lên tới 500.000 - 700.000 đồng/kg. Ảnh: Trần Chí Seafood
Không chỉ phục vụ thị trường nội địa, cá kèo còn được xuất khẩu sang Campuchia, Trung Quốc và một số nước châu Á khác dưới dạng tươi sống hoặc đông lạnh. Ảnh: Sài Thành Foods
Cá kèo có thân tròn, dài khoảng 10–15 cm, da trơn bóng, màu nâu đen, sống được cả trong nước ngọt và nước lợ. Ảnh: Facebook
Thịt cá kèo săn, thơm, ít xương và giàu dinh dưỡng, đặc biệt là protein và omega-3. Ảnh: Facebook
Nhờ hương vị đặc biệt, cá kèo trở thành đặc sản, có thể chế biến thành nhiều món như lẩu cá kèo lá giang, cá kèo nướng muối ớt, cá kèo kho tộ...Ảnh: Facebook
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn