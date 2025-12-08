Truy tìm xe làm rớt tảng đá khiến 1 người nước ngoài tử vong trên Quốc lộ 28B

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 9h cùng ngày, xe ô tô 16 chỗ, biển kiểm soát 86B-01272 do tài xế T.C.M.T (56 tuổi) điều khiển chở một số khách du lịch người nước ngoài (người Nga) đi trên tuyến Quốc lộ 28B, hướng Lương Sơn - Đà Lạt.

Khi đi đến địa phận xã Phan Sơn thì bị 1 xe công trình (chưa rõ biển kiểm soát, thông tin) đi ngược chiều làm rớt 1 tảng đá vào xe 86B-01272 (chưa rõ hiện trường).

Hậu quả vụ tai nạn làm 1 người chết (là công dân Nga, 57 tuổi), 1 người bị thương (chưa rõ thông tin lai lịch).

Nhận được tin thông tin, lực lượng Công an xã Phan Sơn đã khẩn trương đi kiểm tra địa bàn dọc tuyến Quốc lộ 28B, tuy nhiên chưa phát hiện được hiện trường vụ tai nạn (do phương tiện đã di chuyển).

Thi công tuyến Quốc lộ 28B đoạn qua xã Phan Sơn (ảnh chụp tháng 8/2025)

Hiện, cơ quan chức năng đang mời tất cả các xe công trình thi công tuyến Quốc lộ 28B để làm việc; đồng thời trích xuất camera dọc tuyến Quốc lộ 28B để xác minh, làm rõ vụ tai nạn.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B qua tỉnh Lâm Đồng có chiều dài tuyến khoảng 68 km, tổng mức đầu tư 1.435 tỷ đồng.

Dự án khởi công tháng 4/2024 dự kiến hoàn thành cuối năm 2025 và kết thúc dự án vào năm 2026.

Theo cơ quan chức năng, tình hình thi công trên tuyến chậm, chưa đáp ứng được tiến độ yêu cầu và nguy cơ dẫn đến chậm tiến độ dự án.

Tác giả: Đoàn Sĩ

Nguồn tin: Báo VOV