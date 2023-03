Lộ bảng giá dịch vụ taxi điện VinFast của GSM

Sau khi ông chủ Vingroup Phạm Nhật Vượng công bố thành lập Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh (Green and Smart Mobility - GSM) vào đầu tháng 3, những thông tin liên quan đến doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê ôtô, xe máy điện và taxi điện dần dần được hé lộ.

Gần đây nhất, theo chia sẻ của một số hội nhóm giao thông, GSM đã hoàn tất việc xây dựng giá cước cho người dùng sử dụng dịch vụ taxi điện.

Cụ thể, hãng xe này chào giá mở cửa 20.000 đồng cho km đầu tiên. Từ km tiếp theo đến km thứ 25, giá cước là 15.500 đồng/km và giảm xuống 12.500 đồng/km áp dụng cho km thứ 26 trở đi. Giá cước đã bao gồm thuế VAT.

Bảng giá được tiết lộ trên mạng xã hội. Ảnh: T.L.

Ngoài ra, hãng taxi điện của ông Vượng sẽ mang thương hiệu Taxi Xanh SM. Hình ảnh nhận diện là màu xanh ngọc. Taxi Xanh SM sử dụng 2 dòng xe điện là VinFast e34 và VF5 Plus cho dịch vụ taxi tiêu chuẩn và VinFast VF8 cho loại hình cao cấp.

Theo chia sẻ của CEO Nguyễn Văn Thanh trước đó, Taxi Xanh SM dự kiến chính thức vận hành ở Hà Nội vào tháng 4 và phủ sóng tại 5 tỉnh/thành phố lớn trong năm nay.

Ngày 21/3, GSM đã ký thỏa thuận đầu tư và hợp tác với Be Group - đơn vị cung cấp dịch vụ gọi xe trực tuyến be. Theo đó, Be Group sẽ nhận khoản đầu tư trực tiếp từ GSM để hướng đến mục tiêu trở thành nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ, cũng như cung cấp dịch vụ vận chuyển công nghệ số một Việt Nam. Thông qua các đối tác tài chính, GSM sẽ hỗ trợ tài xế của Be Group chuyển đổi từ xe chạy xăng sang xe điện.

Giai đoạn đầu, Be Group và GSM sẽ phối hợp với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cung cấp các chính sách ưu đãi độc quyền cho tài xế Be Group để thuê hoặc mua ôtô, xe máy điện VinFast thông qua GSM với chi phí hợp lý.

Be Group cũng sẽ hợp tác chia sẻ nền tảng gọi xe với đối tác GSM. Theo đó, khách hàng gọi xe trên nền tảng của Be Group có thêm lựa chọn dịch vụ taxi điện của GSM, bên cạnh các dịch vụ beCar và beTaxi hiện có.

Ngoài 2 phương thức hoạt động kể trên, GSM cũng cung cấp dịch vụ cho thuê xe điện không lái cho đối tác là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải. Ba dòng ôtô điện được sử dụng gồm VinFast VF e34, VinFast VF5 và VinFast VF8 Eco, có giá thuê dao động 9,5-20 triệu đồng/tháng.

Ngày 25/3, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng (Mã chứng khoán: VIC) thông báo hoàn tất chuyển quyền sở hữu gần 50,8 triệu cổ phiếu VIC thuộc sở hữu cá nhân để góp vốn vào GSM. Phần vốn góp được định giá 2.850 tỷ đồng , xác định bằng giá bình quân 50 phiên của cổ phiếu VIC tính đến ngày 25/3 và tương đương với 95% vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng của GSM. Giao dịch được thực hiện trong ngày 21/3 trên Trung tâm lưu ký chứng khoán. Trước giao dịch trên, người đứng đầu Vingroup có sở hữu trực tiếp hơn 742 triệu cổ phiếu VIC, tương đương với 19,18% vốn điều lệ Vingroup. Như vậy, sau khi chuyển đổi, lượng nắm giữ của ông Vượng giảm xuống còn hơn 690 triệu cổ phiếu, chiếm 17,87% vốn và Công ty GSM sở hữu 1,31% vốn điều lệ Vingroup.

Tác giả: Minh Khánh

Nguồn tin: zingnews.vn