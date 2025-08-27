Lê Vitkor cùng Hà Tĩnh thắng Thanh Hóa, chen chân vào tốp 4: Trợ lý cũ thầy Kim lại ‘khóc’

Lê Viktor và CLB Hà Tĩnh có chiến thắng thứ 2 liên tiếp. ảnh: Minh Tú

Lê Viktor: Cứ 1 bàn là đủ!

Trên sân Hà Tĩnh, trận đấu giữa CLB Hà Tĩnh và Thanh Hóa diễn ra khá nặng về chiến thuật khi cả 2 HLV Nguyễn Công Mạnh và Choi Won-kwon đều tiếp cận bằng lối chơi chắc chắn. Nơi hàng thủ 2 bên đều tìm cách phong tỏa các mũi nhọn Lê Viktor, Atshimene hay Rimario, Ngọc Mỹ...

Trước trận đấu này, CLB Hà Tĩnh đã có 3 điểm đầu tiên nhờ chiến thắng tối thiểu trên sân nhà trước CLB Đà Nẵng, trong khi CLB Thanh Hóa mới có 1 điểm làm vốn sau trận hòa 1-1 trước CLB Đà Nẵng. Do vậy, tâm lý của đội chủ nhà có phần tự tin hơn.

Sau rất nhiều sự giằng co, khi hiệp 1 ngỡ như khép lại với tỷ số hòa 0-0 thì bất ngờ chân sút Atshimene đã chứng minh niềm tin của HLV Công Mạnh dành cho mình là chính xác với pha chớp thời cơ mở tỷ số 1-0 ở phút 44.

CLB Thanh Hóa cần thêm thời gian

Sự tiếc nuối của Rimario khi không thể giúp được Thanh Hóa.ảnh: Minh Tú

Chiến thắng này đặt CLB Thanh Hóa vào thế khó khi phải dồn lên tấn công trước hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà, trong cảnh Rimario vẫn đang phải tìm lại cảm giác chơi bóng còn Ribamar chấn thương ở vòng trước không được đăng ký.

Trong hiệp 2, dàn đèn sân Hà Tĩnh bất ngờ bị phụt tắt do ảnh hưởng bởi cơn bão số 5, nhưng sau 24 phút gián đoạn trận đấu đã có thể tiếp tục, chứng kiến nỗ lực của đội khách tìm cách gây sức ép về phía khung thành thủ môn Thanh Tùng.

Việc không có bàn thắng nào được ghi trong phần còn lại của trận đấu đã giúp Lê Viktor và các đồng đội bảo toàn tỷ số 1-0, chiến thắng tối thiểu thứ 2 liên tiếp để tạm thời xếp hạng 4 với điểm. CLB Thanh Hóa với 1 điểm tạm xếp chót bảng do thua các đối thủ hiệu số bàn thắng.

Tác giả: Linh Nhi

Nguồn tin: thanhnien.vn