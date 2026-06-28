Lâu đài 300 tỷ của đại gia phế liệu nổi tiếng nhất Hà Nội

Nằm bên bờ sông Tô Lịch, gần đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội) là tòa lâu đài Gà Vàng mà người dân thủ đô ai cũng đã từng nghe qua một lần. Chủ nhân của tòa lâu đài này là ông Nguyễn Quốc Thanh (sinh năm 1957, quê gốc Thanh Hóa). Trước khi trở thành đại gia sở hữu khối tài sản khổng lồ, ông từng có nhiều năm bươn chải và khởi nghiệp từ nghề buôn bán phế liệu, sắt vụn trước khi chuyển hướng sang kinh doanh sắt thép và vật liệu xây dựng. Đó cũng là lý do bên cạnh cái tên Gà Vàng, nhiều người quen gọi đây là tòa lâu đài của Thanh "Sắt" - đại gia buôn phế liệu.

Để có mảnh đất vuông vắn rộng 400m², ông Thanh "Sắt" đã mua lại đất của 5 hộ dân xung quanh liền kề. Cơ ngơi này được hoàn thiện với chi phí ước tính tầm 300 tỷ đồng. Riêng chi phí phần móng đã lên tới 50 - 60 tỷ đồng, sử dụng các trụ bê tông đóng sâu tới 50m xuống lòng đất.

Tòa nhà cao 5 tầng và điểm nhấn nằm trên đỉnh chóp của mái vòm khi đặt 6 con gà bằng đồng đúc nguyên khối dát vàng. Trong đó có 1 con gà trống lớn nhất ở trung tâm trong tư thế cất tiếng gáy kiêu hãnh và xung quanh là 5 con gà nhỏ hơn xếp theo hình cánh cung. Chủ nhân sinh năm 1957 (tuổi Đinh Dậu - con gà), nên việc đặt tượng gà vàng trên nóc nhà không chỉ khẳng định dấu ấn cá nhân mà còn mang ý nghĩa giải trừ đào hoa sát, trừ tà, thu hút tài lộc và mang lại may mắn trong phong thủy.

Lâu đài Gà Vàng được xây dựng theo kiểu kiến trúc Tân cổ điển mô phỏng các lâu đài cổ sang trọng của hoàng gia châu Âu. Các mặt tường bao quanh được đắp phù điêu, họa tiết hoa văn baroque công phu, còn hệ thống cửa sổ được thiết kế mái vòm cong, viền cửa bọc đồng tỉ mỉ.

Sau khi con gái của vị đại gia chia sẻ một số hình ảnh không gian sống lên mạng xã hội, dân tình càng thêm choáng ngợp trước độ xa hoa phía sau cánh cửa. Trái ngược với màu trắng muốt sơn bên ngoài, không gian bên trong lại mang đậm hơi thở Á Đông với sở thích dùng gỗ quý của người Việt.

Tone màu chủ đạo là nâu trầm của gỗ quý và màu vàng kim rực rỡ của vàng 24k. Hầu như toàn bộ diện tích trần và tường của tòa lâu đài này đều được ốp gỗ tự nhiên cao cấp. Các mảng gỗ được đục đẽo bọc nổi, tạo thành các khối phào chỉ, hoa văn Baroque và Rococo uốn lượn.

Các đường viền hoa văn trên trần nhà hay phù điêu hoa lá tây trên cột trụ đều được dùng kỹ thuật dát vàng lá bằng tay. Dưới ánh đèn, các chi tiết này phản chiếu ánh sáng tạo nên không gian hoàng gia lộng lẫy.

Thêm vào đó là hệ thống cầu thang đi lên các tầng được làm hoàn toàn bằng gỗ đặc nguyên khối. Tay vịn cầu thang được chạm khắc các con tiện phức tạp, uốn lượn mềm mại theo trục thông tầng.

Tâm điểm của phòng khách là bộ bàn ghế gỗ hoàng gia kích thước siêu lớn. Khung ghế chạm trổ hoa văn cổ điển và phần đệm được bọc bằng da cao. Đại gia sắt vụn còn treo ngay thêm đèn chùm pha lê khổng lồ thả dài từ tầng trên xuống, tỏa ánh sáng vàng ấm áp, càng toát lên sự sang trọng của ngôi nhà.

Một khu vực tiếp khách khác lại có vibe đối lập với tone màu trắng be. Không gian này được ốp hệ trần thạch cao phối hợp với các mảng tường được phào chỉ, cũng đắp nổi hoa văn lá tây và được dát vàng lá 24k lộng lẫy. Phòng còn trang bị các dãy ghế sofa bọc nỉ, đi kèm bàn trà mặt kính dài. Đây là không gian lý tưởng để gia chủ tiếp đón bạn bè thân thiết hoặc hát karaoke giải trí khi còn được trang bị dàn loa âm thanh công suất cao và tivi màn hình lớn.

Có thể thấy được độ chịu chơi của ông Thanh khi từng chi tiết trong nhà đều được lựa chọn và thể hiện một cách cầu kỳ, toát lên vẻ sang trọng và hoàng gia. Bên trong lâu đài còn có phòng xem phim và bể bơi để phục vụ nhu cầu thư giãn, giải trí cho gia đình.

Tác giả: Lam Phương

Nguồn tin: Phụ nữ mới