Lật thuyền đánh cá trên hồ thủy điện, con bơi được vào bờ, 2 vợ chồng mất tích

Ngày 30-3, Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết đang khẩn trương tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích do lật thuyền tại khu vực lòng hồ thủy điện Chiêm Hóa.

Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, theo thông tin ban đầu khoảng 22 giờ ngày 29-3, anh N.V.T. (sinh năm 1992) cùng vợ là chị H.T.H. (sinh năm 1993) và con trai N.T.Đ. (sinh năm 2012) đi thả lưới đánh cá.

Khi đến khu vực bờ sông, anh T. thấy chiếc thuyền sắt có mái che không gắn động cơ, anh T. đã sử dụng chiếc thuyền sắt trên chở vợ và con ra khu vực giữa sông khu vực lòng hồ thủy điện Chiêm Hóa, xã Yên Lập, tỉnh Tuyên Quang để thả lưới. Một lúc sau, trời nổi gió to làm lật thuyền, cả ba người rơi xuống sông, cháu Đ. bơi được vào bờ, còn hai vợ chồng anh T. bị dòng nước nhấn chìm, mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Yên Lập đã báo cáo về Công an tỉnh. Lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức tìm kiếm. Không quản ngại đêm tối và địa hình lòng hồ thủy điện phức tạp, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với các lực lượng tại chỗ tìm kiếm các nạn nhân trong đêm.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm thấy vị trí thuyền đắm và đang tích cực triển khai các biện pháp tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động