Lật tẩy “ông trùm” điều hành đường dây truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

Pháp luật

Diễn đàn “Thiên địa” hoạt động từ đầu năm 2014 với tên ban đầu là “Lầu xanh”. Sau 16 lần thay đổi tên miền, đường dây này hoạt động trên địa chỉ www.thiendia2.cc và 10 kênh, nhóm Telegram, với hơn 1,1 triệu thành viên tham gia… Từ các thông tin thu thập được, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.