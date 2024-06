Lập công ty “ma” nhập lậu hàng hóa từ Pháp về Việt Nam

Pháp luật

Ngày 7/6, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường Công an Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1984, trú tại TP Hà Nội) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Buôn lậu”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.