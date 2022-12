Lập 3 công ty “ma” để lừa đảo chiếm đoạt hơn 21 tỷ đồng

Đồng phạm trong vụ án này gồm: Trần Thị Hường (SN 1975, trú khu phố Hiệp Quyết, thị trấn Đình Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai); Trần Thị Kim Xuân (SN 1981, trú khu phố Trường Xuân, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, Phú Yên) và Phan Văn Tánh (SN 1981, trú xóm 4, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, Nam Định).

Theo kết quả điều tra, cách đây hơn 4 năm, Nguyễn Thị Mỹ Trang lâm vào cảnh nợ tiền của nhiều người nhưng mất khả năng chi trả, trong khi không có nghề nghiệp ổn định. Khi bị các chủ nợ truy đòi ráo riết và để có tiền tiêu xài, Trang mưu tính diễn trò lừa đảo bằng thủ đoạn tự mình “vẽ” ra 3 Công ty cổ phần, gồm: Bình Vinh, Bình Minh và Bình Minh 2 có trụ sở giao dịch ở TP Đà Nẵng, chuyên kinh doanh bia rượu – nước giải khát. Sau đó, Trang tìm gặp Phan Văn Tánh là đối tượng từ Nam Định vào tạm trú ở khu phố Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An cùng hai người phụ nữ đồng hương là Trần Thị Hường, Trần Thị Kim Xuân để bàn bạc, thống nhất kịch bản lừa đảo do Trang đạo diễn.

Khi đã thỏa thuận xong xuôi, Trang lùng tìm những người có “máu” kinh doanh rồi “bật mí” cho họ biết các doanh nghiệp nêu trên đang cần huy động nguồn vốn đầu tư mở rộng thị trường kinh doanh, hoặc “vẽ” ra câu chuyện người bạn thân đang làm việc tại các doanh nghiệp đang có suất ưu đãi nội bộ được mua bia rượu, nước giải khát với số lượng lớn nên cần có nguồn vốn để mua hàng bán lại, nếu góp vốn thì chia lợi nhuận còn trường hợp cho vay tiền sẽ được trả lãi suất cao. Cũng có trường hợp Trang kêu gọi gửi tiền tiết kiệm cho cơ sở tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm thân quen với lãi suất cao.

Đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Trang và đồng bọn.

Để câu nhử được những người góp vốn, cho vay tiền hoặc gửi tiền tiết kiệm, Trang phân công cho Hường, Xuân và Tánh “sắm vai” người có chức trách ở các doanh nghiệp, cơ sở tín dụng, bảo hiểm do Trang “vẽ” ra, đồng thời hướng dẫn đồng bọn sử dụng tên giả, sim điện thoại rác để kết nối liên lạc xuyên suốt thời gian lừa đảo. Khi “đối tác” liên lạc điện thoại kiểm tra thông tin do Trang “vẽ” ra thì Hường, Xuân và Tánh “xác nhận sự thật”, tự phong chức danh để dễ bề câu nhử. Quái chiêu hơn nữa là có trường hợp Trang cùng đồng bọn “mượn danh” doanh nghiệp để gửi tặng cả chục thùng bia “vui xuân, đón tết”, hứa hẹn tặng thưởng chuyến đi tham quan du lịch nước ngoài trị giá 60 triệu đồng. Đã có người sau khi chuyển cho Trang tiền tỷ để góp vốn kinh doanh, cho vay tiền một thời gian mới nghi ngờ dính bẫy lừa đảo nên đòi tiền thì Trang chỉ đạo đồng bọn tiếp tục điện thoại dụ dỗ, hứa hẹn, cam kết sẽ cùng giám đốc doanh nghiệp, cơ sở tín dụng, bảo hiểm sớm giải quyết ổn thỏa quan hệ dân sự, nếu báo cáo cơ quan chức năng can thiệp thì sẽ… mất vốn.

Bằng những thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thị Mỹ Trang cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 21,6 tỷ đồng của 5 người dân ở TP Tuy Hòa, huyện Tuy An (Phú Yên) và huyện Anh Sơn (Nghệ An). Trong số đó có hơn 7,3 tỷ đồng của ông Trần Quốc T; 8,2 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị L; hơn 3,6 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị T; gần 1,3 tỷ đồng của bà Triệu Thị Th và hơn 1,1 tỷ đồng của bà Trần Thị Nh. Sau khi nhận được tiền của những người nêu trên chuyển vào một số tài khoản ngân hàng do Trang chỉ định, “nữ quái” này đã sử dụng trả nợ rồi cùng đồng bọn tiêu xài.

Kết quả xác minh cho thấy tại TP Đà Nẵng không có Công ty CP Bình Minh và Công ty CP Bình Minh 2, còn Công ty Bình Vinh ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu là doanh nghiệp hoạt động dịch vụ vận tải hàng hóa, cho thuê kho vận, sản xuất nước tinh khiết đóng bình, mà không hoạt động sản xuất kinh doanh bia rượu, nước giải khát, không huy động góp vốn kinh doanh, không có liên kết chi nhánh, đại lý nào tại Phú Yên, cũng không có nhân viên nào tên Ý và Loan như Nguyễn Thị Mỹ Trang cùng đồng bọn đã “vẽ” ra.

Được biết trong số 4 bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phan Văn Tánh từng bị TAND huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) xử phạt 12 tháng tù về tội hủy hoại tài sản vào tháng 6/2007, TAND huyện Giao Thủy (Nam Định) xử phạt 36 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy vào tháng 9/2015.

