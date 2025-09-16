Lao động Nhật dùng biệt danh để tránh bị quấy rối

Danh thiếp sử dụng biệt danh Minori Horiuchi của một nữ nhân viên tại Nhật Bản - Ảnh: MAINICHI

Một nữ nhân viên 28 tuổi làm việc tại công ty dịch vụ tang lễ ở Osaka đã bắt đầu sử dụng biệt danh "Minori Horiuchi" từ tháng 6. Cô quyết định dùng tên giả sau khi biết một người thân là học giả từng bị quấy rối bởi người có quan điểm đối lập.

Việc dùng biệt danh sẽ bảo vệ cô khỏi nguy cơ lộ danh tính và tránh những sự cố không mong muốn. Từ phía công ty, đây cũng là một giải pháp giúp họ bảo vệ nhân viên khỏi những khách hàng rắc rối.

Chính quyền thành phố Neyagawa ở tỉnh Osaka cũng áp dụng việc sử dụng biệt danh từ tháng 4, nhằm bảo vệ nhân viên khỏi nguy cơ bị lần ra tài khoản mạng xã hội từ tên thật.

"Khi tình trạng khách hàng quấy rối đang trở thành một vấn đề xã hội, chúng tôi đã áp dụng biệt danh để tạo ra một môi trường làm việc an toàn hơn", một đại diện văn phòng nhân sự thành phố Neyagawa giải thích.

Hồi năm 2023, Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch Nhật Bản đã bỏ quy định bắt buộc tài xế xe buýt và taxi phải hiển thị tên thật.

Sau đó, Tập đoàn Keio Dentetsu Bus ở Tokyo đã cho phép nhân viên sử dụng biệt danh.

Các cửa hàng tiện lợi và quán cà phê lớn cũng thực hiện biện pháp tương tự, như chỉ để chữ cái trong tên hoặc chức danh công việc trên thẻ tên, thay vì tên thật.

"Tên gọi đã trở thành một rủi ro vì người ta có thể viết những điều chưa được kiểm chứng về bạn trên mạng xã hội.

Do đó, ngăn chặn thiệt hại là điều cần thiết. Việc dùng biệt danh cũng giúp tách biệt công việc với đời tư. Tương tự như nghệ sĩ sử dụng nghệ danh, nhu cầu này cũng đang gia tăng ở người lao động bình thường", giảng viên Kenji Tsukagoshi tại Đại học Gakushuin nhận định.

