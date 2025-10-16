Lãnh đạo tỉnh nói về quy trình nhân sự đối với Tỉnh ủy viên trẻ nhất Thanh Hóa

Chiều 16/10, tại buổi họp báo thông tin kết quả Đại hội đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, đại diện Ban tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa đã trả lời các câu hỏi liên quan đến trường hợp bà Lê Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa trúng cử vào BCH đảng bộ tỉnh 1 ngày sau khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn.

Ông Lê Xuân Thu, Phó BTC Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, trường hợp bà Lê Ngọc Ánh đã được thực hiện theo đúng quy trình, đảm các quy định về công tác cán bộ của Đảng.

Ông Lê Xuân Thu, Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa trả lời các câu hỏi liên quan đến Tỉnh ủy viên trẻ nhất được bầu tại Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX





Nhân sự trẻ được BCH, BTV tỉnh ủy rất quan tâm, chuẩn bị rất sớm. Việc bà Ánh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn chỉ một ngày trước khi được bầu vào BCH đảng bộ tỉnh, ông Thu giải thích, do nhân sự Bí thư tỉnh đoàn phụ thuộc vào BCH Trung ương đoàn nên phải thực hiện nhiều thủ tục để đảm bảo các quy định. Về tiêu chuẩn chính trị của bà Lê Ngọc Ánh, khi xây dựng đề án nhân sự, cơ quan chức năng đã thẩm định, xin ý kiến trung ương kỹ lưỡng nên không vi phạm các quy định, đảm bảo đúng quy trình, bản thân bà Ánh trúng cử BCH đảng bộ với số phiếu cao.

Bà Lê Ngọc Ánh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa trúng cử BCH đảng bộ tỉnh với số phiếu cao





Trước đó, chiều 15/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã công bố 69 người trúng cử BCH nhiệm kỳ 2025-2030. Trong số 8 Ủy viên BCH đảng bộ là nữ có bà Lê Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn.

Bà Ánh, vào chiều 14/10 được BCH Tỉnh đoàn Thanh Hóa bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2022-2027, thay ông Lê Văn Châu chuyển công tác, làm Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thủy.

Bà Lê Ngọc Ánh, 31 tuổi, quê xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa, có trình độ chuyên môn cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, thạc sĩ kinh tế, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được bầu vào BCH đảng bộ tỉnh một ngày, vào chiều 14/10, bà Lê Ngọc Ánh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa





Nói thêm về công tác nhân sự tại đại hội, ông Nguyễn Hồng Phong, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa khẳng định, đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, xem là “khâu then chốt của then chốt”. Công tác xây dựng đề án nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng. Kết quả bầu cử phản ánh rõ tính dân chủ, tập trung, các nhân sự trúng cử tỷ lệ phiếu bầu cao.

Tỉnh Thanh Hóa họp báo thông tin về kết quả đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX





Về một số địa phương (huyện cũ) có nhiều bí thư Đảng ủy xã cùng trúng cử BCH đảng bộ tỉnh, Phó ban tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Xuân Thu cho biết thêm, thời gian tới Tỉnh ủy sẽ điều động, luân chuyển để phù hợp với tình hình thực tế, phát huy vai trò của cán bộ lãnh đạo.

Đại hội đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX đã bế mạc sau 3 ngày việc. Đại hội biểu thị quyết tâm phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Tác giả: Quang Duy

Nguồn tin: giadinhonline.vn