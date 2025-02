Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Kiều bào Nghệ An – Xuân Ất Tỵ 2025

Tham dự Chương trình có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Thị Thu Hà - Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Khoa học và Công nghệ - Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Chương trình Gặp mặt Kiều bào - Xuân Ất Tỵ 2025 diễn ra trong không khí đầm ấm, vui tươi

Các đại biểu tham dự Chương trình

Chương trình Gặp mặt Kiều bào - Xuân Ất Tỵ 2025 diễn ra trong không khí đầm ấm, đầy xúc động, thắt chặt hơn tình cảm giữa tỉnh Nghệ An và bà con Kiều bào ở nước ngoài. Qua đó, động viên, khơi dậy tinh thần tự tôn dân tộc và khuyến khích bà con kiều bào hướng về nguồn cội, chung tay góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Đây cũng là dịp để tỉnh thể hiện sự quan tâm tới bà con Kiều bào, là cơ hội để lắng nghe những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bà con đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của kiều bào dành cho quê hương

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh gửi lời chào, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới bà con kiều bào có mặt hôm nay và tới những người con của quê hương Nghệ An đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho Kiều bào sự quan tâm đặc biệt. Trong thư chúc Tết đồng bào năm 1946, Người nói: “Tổ quốc và Chính phủ cũng luôn luôn nhớ thương các đồng bào như bố mẹ thương nhớ những người con đi vắng, đó là nhân tâm thiên lý, đó là tình nghĩa một nhà”. Đảng và Nhà nước ta luôn xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Thấm nhuần quan điểm đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước, tỉnh Nghệ An luôn coi trọng và đánh giá cao những đóng góp của kiều bào dành cho quê hương, luôn mong muốn bà con có được cuộc sống ổn định, ngày càng phát triển, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hòa nhập tích cực vào cộng đồng dân cư tại nước sở tại.

Nhìn lại năm Giáp Thìn 2024, mặc dù tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Nghệ An đã khẳng định mình với những bước tiến nổi bật trên các lĩnh vực, có nhiều dấu ấn nổi bật, tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho năm Ất Tỵ 2025.

Kiều bào Nghệ An tham dự Chương trình

Điểm lại những thành tựu nổi bật mà tỉnh nhà đạt được trong năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khẳng định cùng với sự đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực, phấn đấu và quyết tâm cao của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, là đóng góp không nhỏ về trí tuệ, vật chất và tinh thần của cộng đồng người Nghệ An ở nước ngoài.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trong những năm qua, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã có dịp thăm và làm việc tại một số quốc gia, gặp gỡ bà con Kiều bào và lắng nghe những chia sẻ, tâm tư của bà con. Dù sống xa Tổ quốc nhưng với tình yêu quê hương, bà con Kiều bào xứ Nghệ luôn nuôi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, giữ gìn truyền thống văn hóa và hướng về nguồn cội, gắn bó với gia đình, quê hương, đất nước.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, hiện nay Nghệ An có khoảng 80.000 người đang sinh sống, học tập và làm việc tại hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới... Đặc biệt, nhiều Hội/Đoàn người Nghệ An phát triển rất mạnh mẽ, đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc kết nối, hỗ trợ tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của tỉnh; là nhân tố quan trọng trong ngoại giao nhân dân, tích cực giữ gìn, lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng hình ảnh tỉnh Nghệ An ở nước ngoài, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Nghệ An và các đối tác nước ngoài; được các cơ quan nước Sở tại cũng như Đại sứ quán tại Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao.

Bên cạnh đó, nhiều bà con Nghệ kiều khi ra nước ngoài đã học hỏi, tích lũy được kiến thức, kinh nghiệm quý báu để trở về đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Kiều bào đã và đang hỗ trợ nguồn lực to lớn cho các công trình văn hóa, xây dựng nông thôn mới, cũng như tham gia vào nhiều hoạt động xã hội, từ thiện đầy ý nghĩa. Đặc biệt, hàng năm với lượng lớn kiều hối chuyển về đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân trong tỉnh. Có thể khẳng định rằng, người Nghệ An ở nước ngoài là nguồn lực to lớn, quan trọng và không thể thiếu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Cùng chung tay xây dựng, phát triển quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh và hạnh phúc

Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, tất cả bà con Kiều bào Nghệ An - những chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, những doanh nhân, nhà đầu tư cho đến các lưu học sinh, người lao động, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, sẽ luôn giữ vững tinh thần Việt Nam, khí chất xứ Nghệ để tiếp tục hiến kế, cùng góp phần xây dựng, phát triển quê hương đất nước; phát huy mạnh mẽ vai trò là cầu nối mang hàng hóa, thương hiệu Nghệ An ra khắp thế giới; quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam, tỉnh Nghệ An với những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta với bạn bè quốc tế.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh gặp gỡ và chụp hình lưu niệm cùng các Kiều bào

Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà luôn trân trọng và ghi nhận sâu sắc những tình cảm chân thành, cùng đóng góp quý báu của bà con Kiều bào trong suốt những năm qua.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng vào việc thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; vận động các doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học là Kiều bào về đầu tư, hiến kế cho tỉnh trên nhiều lĩnh vực khác nhau để đáp ứng với nhu cầu thực tiễn của đất nước và xu thế hội nhập quốc tế; nỗ lực phát huy hơn nữa công tác người Việt Nam ở nước ngoài vì một cộng đồng người Nghệ ở nước ngoài đoàn kết, vững mạnh, phát triển, cùng chung tay xây dựng, phát triển quê hương đất nước ngày càng phồn vinh và hạnh phúc.

Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại CHLB Đức phát biểu

Ông Nguyễn Quang Thành - Phó Chủ tịch Thường trực Hội người Việt Nam "Đoàn kết" tại thành phố Ulianốp - Liên bang Nga phát biểu

Tại Chương trình, đại diện các Hội/Đoàn người Nghệ An ở nước ngoài đã có những chia sẻ rất cởi mở, chân tình về cảm nhận trước sự đổi thay của quê hương; nhận định của bà con về vị thế, sự ảnh hưởng của Việt Nam và tỉnh Nghệ An trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay. Đồng thời chia sẻ về những thành tựu đã đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc, tâm tư và nguyện vọng của các Hội/Đoàn người Nghệ An của chúng ta ở nước ngoài.

Với tinh thần "Tương thân tương ái", các bà con Kiều bào xứ Nghệ luôn một lòng hướng về quê hương với nhiều nghĩa cử cao đẹp. Tại Chương trình, các ông: Đinh Ngọc - Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Công hòa Séc, Lê Hữu Thủy - Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Hungary, Hoàng Hữu Bình - Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Cộng hòa Ba Lan trao tặng phần quà 50 triệu đồng tiền mặt đến các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Vinh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng Bằng khen và hoa cho các tập thể Hội/Đoàn kiều bào

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm với Kiều bào Nghệ An tham dự Chương trình

Để ghi nhận sự đóng góp và biểu dương thành tích của các tập thể kiều bào góp phần trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An, kịp thời động viên bà con Kiều bào hướng về cội nguồn, đầu tư xây dựng quê hương đất nước, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định tặng Bằng khen cho các tập thể Hội/Đoàn kiều bào.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn