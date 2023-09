Làm rõ thông tin cả nhà nhập viện sau khi ăn bánh mì tại 1 tiệm nổi tiếng ở Hội An

Ngày 12-9, lãnh đạo UBND TP Hội An cho biết cơ quan chức năng của TP đang vào cuộc xác minh thông tin một số người dân trên địa bàn có triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại 1 tiệm nổi tiếng trên địa bàn.

Trước đó, trên trang Facebook cá nhân, anh N.D.H (SN 1992, trú TP Hội An) đăng tải bài viết cho biết nhà anh có 5 người ăn bánh mì tại 1 tiệm nổi tiếng ở Hội An. Trong đó, 4 người nhập viện và người còn lại đau bụng. Anh H. đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm tại đây.

Bài viết của anh H. nhận được sự quan tâm của nhiều người dùng mạng xã hội. Tính tới chiều 12-9, đã có gần 100 lượt chia sẻ, hàng trăm lượt bình luận và hàng trăm người bày tỏ cảm xúc. Tới tối cùng ngày, bài viết không còn hiển thị trên trang cá nhân của người này.

Bài viết anh H. đăng tải nhận được sự quan tâm của nhiều người dùng mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình)

Trả lời báo chí, đại diện Phòng khám Đa khoa Khang Cường (TP Hội An) xác nhận từ tối 11 đến chiều 12-9, phòng khám tiếp nhận điều trị 7 người nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó có 5 người trong một gia đình. Cả 7 trường hợp này đều xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau đầu, đau bụng, sốt. Những người này thông tin tất cả có chung đặc điểm là thưởng thức món bánh mì tại 1 tiệm nổi tiếng ở TP Hội An như anh H. đăng trên Facebook.

Theo lãnh đạo UBND TP Hội An, cơ quan chức năng của TP đã đến tiệm bánh mì lấy mẫu đưa kiểm tra, đồng thời làm việc với anh H. và một số người liên quan để nắm thông tin.

Theo bản trình bày tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, H. cho biết chiều 11-9, chị gái anh có mua bánh mì tại tiệm bánh mì này về cho gia đình ăn. Đến tối, người nhà anh có biểu hiện đau bụng, nôn mửa, sốt. Đến chiều 12-9, tổng cộng 6 người có dấu hiệu ngộ độc, trong đó 5 người điều trị tại Phòng khám Đa khoa Khang Cường, 1 người điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương.

Tác giả: Trần Thường

Nguồn tin: Báo Người lao động