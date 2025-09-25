Lâm Khánh Chi lại làm gì gương mặt thế này?

Lâm Khánh Chi công khai chuyện phẫu thuật chuyển giới vào năm 2012. Để có ngoại hình nữ tính hơn, ca sĩ sinh năm 1977 trải qua nhiều ca đại phẫu dù biết sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tuổi thọ.

Mới đây, ca sĩ Lâm Khánh Chi chia sẻ hình ảnh thực hiện phẫu thuật gương mặt ở Trung Quốc. Trong bức ảnh, người đẹp chuyển giới xuất hiện với gương mặt băng bó chằng chịt. Trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi trải lòng mỗi lần phẫu thuật thẩm mỹ là một lần lo sợ. Sau khi ly hôn, cô lựa chọn làm đẹp nhiều hơn vì muốn yêu bản thân mình, không phải vì để níu kéo.

Cô cho hay: "Mỗi lần phẫu thuật thẩm mỹ là mỗi lần tôi lo sợ. Không ai hiểu cảm giác nằm trên bàn mổ với muôn vàn suy nghĩ trong đầu. Có thể người ta chỉ nhìn thấy tôi qua những hình ảnh lộng lẫy, những lần xuất hiện chỉn chu… nhưng mấy ai biết, đằng sau ánh đèn sân khấu là bao lần tôi phải đối diện với đau đớn, cả thể xác lẫn tinh thần".

Ca sĩ Lâm Khánh Chi công khai hình ảnh mới phẫu thuật thẩm mỹ ở Thượng Hải, Trung Quốc

Giọng ca 7x cho biết từ sau khi hôn nhân tan vỡ, cô càng chú trọng việc làm đẹp như cách yêu thương chính mình

Lâm Khánh Chi bày tỏ niềm tự hào khi là người chuyển giới. Cô khẳng định đã vượt qua nhiều định kiến, đau thương để sống thật với bản thân. Cô viết: "Tôi là người chuyển giới và tôi tự hào về điều đó. Tôi từng vượt qua định kiến, vượt qua đau thương, và giờ tôi vẫn tiếp tục hành trình làm mẹ – một người mẹ của một cậu con trai mà tôi yêu hơn cả bản thân mình. Bé là động lực lớn nhất để tôi bước tiếp, để tôi sống tốt, sống tử tế và sống đúng với con người thật của mình.

Đừng ai hỏi tôi có hối hận không. Tôi chỉ thấy biết ơn. Biết ơn vì mình vẫn còn mạnh mẽ. Biết ơn vì tôi được làm mẹ. Và biết ơn vì tôi vẫn còn cơ hội để yêu thương, để sống thật đẹp với cuộc đời này".

Nữ ca sĩ sinh năm 1977 tự hào vì là người chuyển giới và đã vững vàng vượt qua nhiều định kiến để làm mẹ

Trước ca phẫu thuật này, Lâm Khánh Chi đã trải qua rất nhiều lần "dao kéo" trong quá khứ

Năm 2023, Lâm Khánh Chi đã chi hơn 4 tỷ đồng để phẫu thuật thanh quản, sửa mũi, căng da và chỉnh hình cấu trúc mặt. Nữ ca sĩ tâm sự: "Tôi đã đi hát và nổi tiếng 25 năm qua với danh xưng ca sĩ. Hiện tại, tôi muốn được sống với hình ảnh của một cô gái xinh đẹp với chất giọng nữ tính. Nếu không thể hát được nữa thì cũng sẽ có chút tiếc nuối, nhưng tôi chấp nhận đánh đổi để làm điều mình ao ước".

Việc "dao kéo" liên tục khiến cư dân mạng còn cho rằng Lâm Khánh Chi đã nghiện thẩm mỹ. Không ít lần, ca sĩ 7x xuất hiện với diện mạo lạ hoắc, đơ cứng khiến netizen không nhận ra. Chia sẻ về những bình luận tiêu cực xung quanh việc bản thân công khai hình ảnh phẫu thuật thẩm mỹ, Lâm Khánh Chi nói:

"Nói chung Khánh Chi rất là vui vì mọi người yêu thương và quan tâm Khánh Chi. Còn vấn đề trái chiều thì đương nhiên rồi. Là một ca sĩ thì sẽ có người yêu thích và không thích. Điều Khánh Chi vui nhất là mọi người quan tâm đến cuộc sống của mình".

Lâm Khánh Chi đã chi hơn 4 tỷ đồng để phẫu thuật thanh quản, sửa mũi, căng da và chỉnh hình cấu trúc mặt

Tác giả: Minh Ngọc

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn