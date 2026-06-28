Lái xe SH bằng hai chân, nam thanh niên được công an ‘mời’ làm việc

Nam thanh niên lái xe SH bằng hai chân đã được "mời" lên trụ sở công an làm việc - Ảnh: G.N.

Ngày 27-6, Công an xã Giao Ninh cho biết qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng phát hiện một video ghi lại hình ảnh nam thanh niên lái SH mang BKS 18F1-504… không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu và dùng hai chân để lái xe.

Hành vi này gây bức xúc trong dư luận và tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Công an xã Giao Ninh đã khẩn trương xác minh, làm rõ người lái xe là N. Q. A., trú xã Giao Ninh.

Qua làm việc, cơ quan công an xác định ngày 20-6 tại tuyến đường 489B xã Giao Ninh, A. đã có các hành vi không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu và lái xe bằng hai chân.

Tại buổi làm việc A. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, nhận thức được mức độ nguy hiểm của việc điều khiển phương tiện bằng hai chân, đồng thời cam kết không tái phạm.

Hiện Công an xã Giao Ninh đang phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Quang Thế