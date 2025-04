Xử phạt nam thanh niên vừa xem điện thoại vừa lái xe máy bằng chân

Ngày 16-4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đối với Trương Văn Vũ Luân (SN 2005; ngụ xã Long định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Trương Văn Vũ Luân vừa xem điện thoại vừa lái xe máy bằng chân rồi nhờ người khác quay lại clip để đăng lên mạng xã hội. Nguồn: Facebook cá nhân của người vi phạm

Trước đó, vào ngày 21-3, khi lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn thuộc xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, Luân vừa dùng chân điều khiển xe máy vừa sử dụng điện thoại .

Trong khi "biểu diễn", Luân đã nhờ người khác sử dụng điện thoại quay hình, rồi sử dụng tài khoản cá nhân đưa lên mạng xã hội.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện clip "biểu diễn" của Luân nên tiến hành xác minh, điều tra, phối hợp với công an cơ sở tiến hành làm việc với đối tượng.

Qua làm việc, Luân không có giấy phép lái xe; phương tiện mà Luân điều khiển trong clip đã thay đổi kiểu dáng, kết cấu, không gương chiếu hậu; không bộ phận giảm thanh.

Cảnh sát giao thông triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trương Văn Vũ Luân

Hình ảnh cắt từ clip trên tài khoản mạng xã hội của Trương Văn Vũ Luân.

Luân thừa nhận hành vi vi phạm nên Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang đã xử phạt Luân 15,9 triệu đồng và tịch thu phương tiện vi phạm theo qui định của pháp luật.

Tác giả: Lê Hoài

Nguồn tin: Báo Người lao động