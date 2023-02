Bị cuốn vào gầm xe container sau va chạm, người đàn ông tử nạn

Đến hơn 13h ngày 8/2, lực lượng chức năng quận 12 (TPHCM) vẫn đang xử lý hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở khu vực vòng xoay An Sương, phường Tân Hưng Thuận.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy mang BKS 50Y-8985 lưu thông qua khu vực vòng xoay An Sương thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo container mang BKS 77H-019.73.

Vụ va chạm khiến người đàn ông cùng xe máy bị cuốn vào gầm xe đầu kéo.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong dưới gầm xe đầu kéo ở TPHCM. Ảnh: CTV

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã hô hoán để tài xế điều khiển xe đầu kéo dừng phương tiện lại. Khi đến kiểm tra, mọi người phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên quốc lộ 1 (hướng từ vòng xoay An Sương đi TP Thủ Đức) và khu vực đường Trường Chinh ùn ứ kéo dài.

Tiếp nhận thông tin, đội CSGT An Sương (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM) đã có mặt phối hợp cùng Công an quận 12 xử lý hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Hữu Huy

Nguồn tin: Báo Tiền Phong