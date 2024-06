Kỳ vọng từ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Ông Tăng Văn Luyện, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, thực hiện Kế hoạch số 395/KH-UBND ngày 27/5/2024 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức lễ ra mắt, diễu hành biểu dương lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn, huyện Diễn Châu cũng đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng đảm bảo buổi lễ ra mắt được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, an toàn, thiết thực, tạo sự lan tỏa, khí thế, quyết tâm góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sẽ là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an xã trên địa bàn.

Buổi lễ dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 1/7/2024 tại sân vận động huyện Diễn Châu. Buổi lễ sẽ có sự tham gia của 287 đồng chí tổ trưởng thuộc lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; 94 đồng chí công an huyện, trưởng công an các xã cùng với các đồng chí trong lực lượng công an tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Ban tổ chức cũng huy động nhiều phương tiện gồm ô tô và mô tô, cùng nhiều băng rôn, khẩu hiệu để tham gia hoạt động diễu hành, biểu dương lực lượng.

Theo thống kê của Công an huyện Diễn Châu, hiện trên địa bàn toàn huyện, tham gia bảo vệ ANTT có 3 lực lượng là Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng, trong đó tại mỗi thôn xóm, tổ dân phố được bố trí ít nhất 1 công an xã bán chuyên trách hoặc bảo vệ dân phố, dân phòng tham gia bảo đảm ANTT tại cơ sở.

Từ thực tiễn cho thấy, công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và tổ dân phòng tự quản có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngay tại cơ sở. Điều này xuất phát từ việc họ là những người ở địa phương nên hiểu được phong tục, tập quán, các mối quan hệ xã hội trong thôn, tổ dân phố, khu dân cư và cũng là đầu mối để giải quyết các mâu thuẫn nhỏ ngay từ khi mới phát sinh.

Hiện nay, tất cả các xã, thị trấn đã được bố trí Công an chính quy, tuy nhiên hoạt động của lực lượng này vẫn gặp nhiều khó khăn trong quán xuyến địa bàn, hiểu biết về phong tục tập quán của địa phương nên luôn cần có sự tham gia của các lực lượng quần chúng ở cơ sở. Lực lượng này ra đời, đi vào hoạt động như một tổ chức chính trị xã hội chính là cánh tay nối dài cho lực lượng công an xã, làm cầu nối giúp Công an xã trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước à thực hiện các biện pháp giữ gìn ANTT.

Công an huyện Diễn Châu cho biết thêm, sau khi tổ chức lễ ra mắt hết sức chu đáo và hoành tráng, địa phương sẽ nhanh chóng kiện toàn để đưa lực lượng này vào hoạt động. Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo từ UBND tỉnh và Công an tỉnh, cùng với các địa phương khác trong cả nước, Công an huyện Diễn Châu cũng đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; tham mưu chính quyền các cấp xây dựng và kiện toàn đội ngũ nhân sự tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Chính bởi vậy, huyện Diễn Châu tin tưởng rằng, sau lẽ ra mắt và đi vào thực tiễn trong đời sống xã hội, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sẽ là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an xã trong bám sát địa bàn cơ sở, gần dân, hiểu dân, phối hợp, hỗ trợ đắc lực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để lực lượng này phát huy vai trò, vị thế của mình, huyện Diễn Châu cũng sẽ xây dựng, đề xuất một số chính sách liên quan đến hỗ trợ cho tổ bảo vệ ANTT nhằm đảm bảo quyền lợi, tạo sự khích lệ, động viên lực lượng tham gia thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân