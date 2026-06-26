Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIX xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự Kỳ họp thực hiện nghi thức chào cờ

Quang cảnh Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XIX

Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIX được tổ chức trong bối cảnh toàn tỉnh đang tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, chuẩn bị sơ kết một năm vận hành tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong tháng 6, HĐND tỉnh đã tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 2 vào ngày 08/6/2026 để giải quyết các công việc quan trọng thuộc thẩm quyền. Kỳ họp thường lệ giữa năm dự kiến sẽ được tổ chức vào nửa đầu của tháng 7/2026.

Các đại biểu thông qua chương trình Kỳ họp

Trước yêu cầu cấp bách của các nhiệm vụ về công tác quy hoạch, đầu tư công, quyết toán ngân sách, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia theo tiến độ mà Trung ương đã đề ra cũng như yêu cầu cấp bách từ thực tiễn công tác quản lý nhà nước, Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp để kịp thời giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền. Kỳ họp chuyên đề lần này còn có ý nghĩa giảm tải nội dung cho kỳ họp thường lệ giữa năm để tập trung cho các hoạt động giám sát tại kỳ họp.

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Văn Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh

Tại kỳ họp, trên cơ sở Tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Vũ Văn Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua 11 Nghị quyết chuyên đề. Đây là những nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý và nguồn lực cần thiết để triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An trình bày nội dung các dự thảo Nghị quyết

HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2023. Sau gần 3 năm triển khai, tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, những thay đổi lớn khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, các định hướng mới tại Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, cùng với việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và các quy hoạch ngành quốc gia đã đặt ra yêu cầu phải rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh để bảo đảm đồng bộ, thống nhất với định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Trưởng Ban Kinh tế ngân sách, HĐND tỉnh Cao Tiến Trung trình bày báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết

Theo dự thảo Nghị quyết, mục tiêu đến năm 2030, điều chỉnh định vị Nghệ An không chỉ là tỉnh khá, mà trở thành cực tăng trưởng có vai trò động lực của vùng Bắc Trung Bộ và tầm quốc gia, bổ sung các định hướng mới về kinh tế biển, logistics, du lịch, đồng thời nhấn mạnh vai trò là đầu mối kết nối giao thương Đông Tây gắn với Lào và tiểu vùng sông Mê Công mở rộng.

Cụ thể, điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế giai đoạn 2026-2030 như: Tốc độ tăng trưởng (GRDP) bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 11-12%, phấn đấu từ 12% trở lên, tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 1.150 tỷ đồng; bổ sung các chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt gần 30%, tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn so với GRDP đạt 57,3%...

Điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu xã hội chủ yếu, gồm: Tuổi thọ trung bình đạt 75 - 75,5 tuổi; số bác sĩ/10.000 dân đạt 17 bác sĩ; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 97,5%; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,78; thu nhập bình quân đầu người/tháng đạt 8,1 triệu đồng; hoàn thành 26.825 căn nhà ở xã hội.

Tầm nhìn đến năm 2050, Nghệ An trở thành tỉnh thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại; kinh tế xanh, số, có năng lực cạnh tranh quốc tế; hạ tầng đồng bộ, kết nối thông suốt; đời sống Nhân dân đạt mức cao; quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển, đảo được giữ vững.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết

Dự thảo Nghị quyết cũng bổ sung 5 nhiệm vụ trọng tâm, 03 đột phá chiến lược, đồng thời điều chỉnh Tổ chức không gian kinh tế - xã hội theo mô hình: 01 trung tâm động lực tăng trưởng chính là Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An). 02 cực tăng trưởng gồm cực tăng trưởng phía Nam khu vực đô thị Vinh gắn với Cửa Lò, giữ vai trò trung tâm tổng hợp của tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ. Cực tăng trưởng phía Bắc khu vực Hoàng Mai - Đông Hồi gắn với Thái Hòa, Nghĩa Đàn giữ vai trò động lực phát triển khu vực phía Bắc và Tây Bắc của tỉnh;

03 vùng không gian phát triển kinh tế - xã hội gồm: Vùng đồng bằng, ven biển; vùng trung du; vùng miền núi phía Tây.

04 trụ cột phát triển gồm: Công nghiệp là động lực đột phá; Thương mại, dịch vụ hiện đại là mũi nhọn; nông nghiệp là nền tảng; kinh tế biển là trụ cột quan trọng. Bổ sung hành lang kinh tế Vinh - Thanh Thủy so với Quy hoạch tỉnh cũ.

06 trung tâm đô thị động lực gồm: Đô thị Vinh; đô thị Hoàng Mai; đô thị Thái Hòa mở rộng; đô thị Diễn Châu; đô thị Đô Lương; đô thị Trà Lân (Con Cuông).

Triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các nghị quyết đã được thông qua

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu bế mạc Kỳ họp

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, để các Nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các Nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp.

Đối với Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu cần khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt, công bố và tổ chức thực hiện quy hoạch theo đúng quy định. Các Sở, ngành, địa phương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án bảo đảm thống nhất với Quy hoạch tỉnh; phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế và các vùng động lực tăng trưởng, tạo nền tảng để Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm của Vùng Bắc Trung bộ theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đồng thời, chỉ đạo xây dựng phương án phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 và nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo đúng các nguyên tắc, tiêu chí, định mức đã được HĐND tỉnh quyết nghị; bảo đảm phân bổ nguồn lực công khai, minh bạch, đúng thứ tự ưu tiên. Cùng với đó, chỉ đạo hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 theo phương án đã được HĐND tỉnh thống nhất, bảo đảm điều kiện bố trí vốn theo quy định Luật Đầu tư công.

Tiếp tục tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính công; tổ chức thực hiện hiệu quả cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, bảo đảm phát huy tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của chính quyền cấp xã, đồng thời giữ vững kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách.

Cùng với đó, khẩn trương kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Phát triển đất Nghệ An; tập trung tạo lập quỹ đất sạch, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, phát huy vai trò của Quỹ trong việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở và ổn định cuộc sống cho các đối tượng được hỗ trợ nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các địa phương, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật về đất đai; bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các cơ quan, đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng gắn với yêu cầu vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thời gian từ nay đến kỳ họp thường lệ giữa năm không còn nhiều, HĐND tỉnh đề nghị ỦUBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp cuối năm gửi về Thường trực HĐND tỉnh để chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh thẩm tra theo phân công.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp cận từ sớm các tài liệu trình kỳ họp HĐND tỉnh để nghiên cứu, tham gia ý kiến tại kỳ họp, góp phần phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp HĐND tỉnh. Đồng thời, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, bức thiết của cử tri để phản ánh, chuyển tải đến kỳ họp HĐND tỉnh.

Đề nghị các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị tốt cho công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp theo phân công đảm bảo chất lượng; chủ động rà soát kỹ lưỡng các dự thảo nghị quyết theo lĩnh vực sau thẩm tra, tiếp thu, giải trình của các cơ quan chủ trì soạn thảo trước khi trình HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh đã thông qua các Nghị quyết: - Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030. - Nghị quyết về việc cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 và phê duyệt danh mục dự án trọng điểm, dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây Nghệ An theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị quyết số 137/2024/QH15 của Quốc hội. - Nghị quyết về việc cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 (lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội). - Nghị quyết về vốn điều lệ của Quỹ phát triển đất Nghệ An và nguồn vốn hoạt động từ ngân sách nhà nước để Quỹ phát triển đất Nghệ An thực hiện mục tiêu, chức năng Quỹ nhà ở. - Nghị quyết về danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư. - Nghị quyết bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2025, phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Nghệ An năm 2025. - Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 12/12/2025 của HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2026. - Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. - Nghị quyết thông qua Danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. - Nghị quyết quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Nghệ An.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn