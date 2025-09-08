Kịp thời ngăn nam thiếu niên nhảy cầu

Công an tỉnh Đồng Nai vừa thông tin về việc can thiệp, giải cứu kịp thời một thiếu niên nhảy cầu xuống sông Đồng Nai.

Lực lượng chức năng đưa cháu A. về với gia đình an toàn (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Trước đó, khoảng 0h10 phút, sáng 7/9, trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng một số người dân phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ việc, trực tiếp cứu một thiếu niên nhảy cầu An Hảo (phường Trấn Biên, thuộc TP Biên Hoà trước đây) xuống sông Đồng Nai.

Sau khi xác minh và đưa thiếu niên này về với gia đình, bà N. (46 tuổi) là mẹ của cháu Đ.A (17 tuổi) gửi thư cảm ơn lực lượng chức năng, bày tỏ sự tri ân sâu sắc với các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động.

Sau khi đưa cháu A. về với gia đình an toàn, các cán bộ, chiến sĩ đã động viên, trấn an tinh thần và bàn giao cho gia đình chăm sóc.

Tác giả: Duy Phương

Nguồn tin: Báo VOV