Kinh hoàng cảnh tàu hỏa đâm ô tô trên đường ray khiến 5 người thương vong tại chỗ

Ngày 4/2, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Glendale, bang California (Mỹ) khi một đoàn tàu chở khách Metrolink tông vào chiếc ô tô đang băng qua đường ray, khiến một phụ nữ thiệt mạng tại chỗ và 4 người khác bị thương.

Theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra vào buổi sáng khi chiếc xe cố vượt qua khu vực giao cắt đúng lúc đoàn tàu đang lao tới. Cú va chạm mạnh khiến phương tiện bị hư hỏng nặng, lực lượng cứu hộ phải nhanh chóng có mặt để đưa các nạn nhân ra ngoài và phong tỏa hiện trường.

Hình ảnh chiếc ô tô đâm bẹp gần như cả xe

Người phụ nữ điều khiển xe 35 tuổi, được xác nhận đã tử vong tại hiện trường. Bốn người còn lại trên tàu và khu vực xung quanh bị thương ở các mức độ khác nhau và đã được chuyển đến bệnh viện gần đó để điều trị. Giới chức cho biết không có hành khách nào trên tàu bị thương nghiêm trọng.

Cảnh sát và cơ quan an toàn giao thông đường sắt đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, bao gồm việc hệ thống cảnh báo tại điểm giao cắt có hoạt động bình thường hay không và vì sao chiếc xe vẫn đi vào đường ray khi tàu đang tới gần.

Hiện trường vụ việc ở Glendale, California,Mỹ.

Sự cố khiến tuyến tàu tạm thời bị đình trệ trong nhiều giờ để phục vụ công tác điều tra và dọn dẹp hiện trường. Đại diện Metrolink gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân và cho biết sẽ phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về an toàn tại các điểm giao cắt đường sắt ở Mỹ, nơi mỗi năm vẫn ghi nhận hàng trăm vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến ô tô cố vượt đường ray khi tàu đang di chuyển.

Nguồn: People

Tác giả: Đoàn Thu Hoa

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn