Kỉ lục toà tháp xanh có mật độ sân vườn trên cao cao nhất Việt Nam

Đưa 520 sân vườn biệt thự lên mây trời

Những ngôi nhà có sân vườn luôn là mơ ước, niềm tự hào của nhiều người dân Nghệ An trong thời buổi "tấc đất, tấc vàng" và thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Tuy nhiên, trên thị trường bất động sản Nghệ An chưa xuất hiện loại hình sản phẩm này. Mặc khác, do không phải nhà phát triển dự án nào cũng áp dụng và triển khai được mô hình này nên đây vẫn là một khái niệm khá mới mẻ.

Nắm được mong ước, nguyện vọng của người dân Nghệ An, cùng với 20 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản xanh, Nhà sáng lập Ecopark chính thức đưa ra thị trường hai tòa tháp biểu tượng mang tên Central Park Residences.

Central Park Residences gồm 2 tòa tháp xanh, cao 30 tầng nổi với 620 căn hộ trong đó gần 90% số căn hộ có sân vườn riêng trên không.

Central Park Residences gồm 2 tòa tháp xanh, cao 30 tầng nổi với 620 căn hộ trong đó gần 90% số căn hộ có sân vườn riêng trên không. Lấy ý tưởng chủ đạo từ vườn treo Babylon trong truyền thuyết với những tầng cây vươn lên trong tầng không ở những cao độ khác nhau, tạo nên hiệu ứng phân cấp, đuổi nhau ấn tượng. Gần 90% căn hộ có “vườn trên mây” như sân vườn biệt thự này còn thu hút khách hàng nhờ sở hữu tầm nhìn cảm xúc, view quảng trường ánh sáng, toàn cảnh thành phố Vinh, dòng sông Lam và đặc biệt càng lên cao càng thấy rõ biển Đông.

Theo đại diện Nhà sáng lập Ecopark, tại Việt Nam, một số dự án lấy cảm hứng từ vườn treo Babylon nhưng chỉ thể hiện được trên tầng mái hay các dự án có quy mô hạn chế cao từ 42 – 65 m. Với chiều cao gần 130m, khi hoàn thành, Central Park Residences sẽ trở thành một trong những tòa tháp xanh cao nhất miền Trung.

Chia sẻ về lý do rất hiếm chủ đầu tư Việt Nam, đặc biệt tại khu vực miền Bắc phát triển các dự án theo mô hình vườn treo Babylon, anh Phạm Đức Thanh - chuyên gia cảnh quan của nhà sáng lập Ecopark, có kinh nghiệm hơn 15 năm phát triển hệ sinh thái xanh 500 ha Ecopark cho biết, tại miền Bắc Việt Nam, nhất là các tỉnh Bắc Trung Bộ như Nghệ An, phát triển hệ thống hàng trăm khu vườn trên độ cao cả trăm mét là một kỳ công rất lớn. Thời tiết Nghệ An có thời điểm nắng nóng nhất cả nước, nhưng cũng lại có năm lạnh kỉ lục, lần đầu tiên xuất hiện tuyết rơi, chênh lệch nhiệt độ tới khoảng trên dưới 35 độ C giữa hai mùa, cộng thêm gió Lào bỏng rát thực sự là một thử thách nhưng cũng là kì công lớn để phát triển các khu vườn xanh trên cao. Nếu chủ đầu tư không có một đội ngũ chuyên gia cây xanh cảnh quan có kinh nghiệm dày dặn, sẽ rất dễ xảy ra tình trạng cây xanh khó phát triển trước tình trạng thời tiết khắc nghiệt, chủ căn hộ mất nhiều thời gian chăm sóc khu vườn căn hộ, các khu vườn không đồng bộ gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ, lá cây tắc nghẽn ống dẫn nước, dột nước tại khu ban công. Vì vậy, tại dự án này, CĐT bàn giao sân vườn hoàn thiện như sân vườn biệt thự. 100% sân vườn được bảo trì và duy tu định kì, lắp đặt hệ thống tưới nước, dinh dưỡng cài đặt tự động theo giờ phù hợp với nhịp sinh trưởng của các loại cây để mỗi căn hộ thực sự là một biệt thự sân vườn giữa không trung.

Sân vườn trên không là góc thư giãn, là niềm tự hào của gia chủ

Anh Thanh cũng cho biết, tại Eco Central Park, khi thiết kế Central Park Residences, nhóm chuyên gia cây xanh của nhà sáng lập Ecopark đã phải nghiên cứu, thử nghiệm gần 3 tháng trời mới tìm ra loại cây, loại giá thể và phương án chăm sóc 520 khu vườn trên cao của 2 tòa tháp.

Các nghiên cứu này đều được thực hiện bởi đội ngũ hàng chục các kĩ sư cây xanh và chuyên gia cảnh quan kì cựu nhất của nhà sáng lập Ecopark, có kinh nghiệm hàng chục năm, là các nhân sự chính kiến tạo không gian xanh 500 ha kỷ lục của KĐT Ecopark Hưng Yên. Các kĩ sư này là những người đóng góp to lớn giúp Ecopark giành giải Oscar của ngành bất động sản với giải thưởng "Khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất thế giới" từ IPA.

Cũng theo đại diện nhà sáng lập Ecopark, vì được kiến tạo, chăm sóc như sân vườn biệt thự nên những khu sân vườn này còn sở hữu thêm chức năng như góc thư giãn. "Còn gì tuyệt vời hơn việc được trải nghiệm thư giãn nơi tầm cao khoáng đạt, khi chỉ sau một động tác kéo rèm cửa, cả quang cảnh thành phố Vinh nhộn nhịp hay view sông Lam huyền thoại được bày ra trước mắt bạn. Không gian mở này có ý nghĩa quan trọng trong việc kích hoạt hormone giảm lo âu oxytocin, tăng cường sức khỏe tinh thần tối đa cho gia chủ", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Mỗi khu vườn riêng tư đầy màu sắc này sẽ là niềm tự hào của chủ nhân khi giành những điều tốt đẹp nhất cho những người thân yêu.

Vị đại diện cũng cho biết thêm, mỗi khu vườn riêng tư đầy màu sắc này sẽ là niềm tự hào của chủ nhân khi giành những điều tốt đẹp nhất cho những người thân yêu. “Trong môi trường phố thị ồn ào, công việc bận rộn và căng thẳng, ai cũng mong có một ngôi nhà yên tĩnh, gần gũi với thiên nhiên để cân bằng cuộc sống. Mỗi ngày đi làm về, mở cửa ra khu vườn xanh mát ở trước mắt để hít hà hương hoa cỏ hay chứng kiến con nhỏ chơi đùa trong khu vườn của chính nhà mình, trong khi bậc sinh thành ngồi đọc sách, thưởng trà, chăm cây; hay những bữa tối, BBQ được tổ chức ngay ngoài sân vườn… quả là những trải nghiệm cuộc sống đáng giá mà nhà sáng lập Ecopark muốn dành tặng, mang đến cho cư dân”, vị đại diện nói thêm.

