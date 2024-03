Nghệ An: Hết gia hạn 24 tháng, khu đất vàng tại TX. Cửa Lò vẫn bỏ hoang gây “nhếch nhác” đô thị?

Tạo điều kiện gia hạn 24 tháng nhưng không chấp hành

Vào tháng 10 và tháng 11/2023, Môi trường và Đô thị Việt Nam cho đăng tải loạt bài viết: “Nghệ An: Khu đất 8000m2 ở TX. Cửa Lò bị bỏ hoang 6 năm qua”. Theo đó, loạt bài viết cho biết: Vào tháng1/ 2016, UBND tỉnh Nghệ An có QĐ số 432 về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm thương mại Tân Thắng tại phường Nghi Thu, TX Cửa Lò. Dự án do Công ty TNHH Tân Thắng (gọi tắt là Cty Tân Thắng, có địa chỉ tại số 1A, đường Lê Huân, phường Vinh Tân, TP Vinh) làm chủ đầu tư, người đại diện pháp luật là ông Phan Thanh Hoài).

Theo chủ trương đầu tư, diện tích sử dụng đất khoảng 8.500m2; tổng mức đầu tư dự án: 20 tỷ đồng, bằng 100% vốn tự có của nhà đầu tư. Thời gian hoạt động của dự án 40 năm kể từ ngày QĐ này có hiệu lực.

Tiến độ thực hiện dự án: 24 tháng kể từ ngày được Chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ngày 19/5/2016, Dự án TTTM Tân Thắng tại phường Nghi Thu được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt QH chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại QĐ số 2227.

Ngày 18/03/2022, UBND tỉnh Nghệ An có công văn số 1793/UBND-CN về việc cho phép Dự án TTTM Tân Thắng tại phường Nghi Thu được gia hạn 24 tháng (hạn đến ngày 15/3/2024), tuy nhiên chủ đầu tư đã bất chấp, không thực hiện.

Tiếp đó, ngày 23/10/2017, UBND tỉnh Nghệ An có QĐ số 645 về việc cho Cty Tân Thắng thuê 8.213m2 đất tại phường Nghi Thu, TX Cửa Lò để thực hiện dự án đầu tư xây dựng TTTM. Thời hạn cho thuê đất: Đến hết năm 2056; hình thức thuê đất: Trả tiền thuê hàng năm. Ngày 12/02/2018, Cty Tân Thắng được cấp giấy chứng nhận QSDĐ mã số CH 314723.

Sau khi được tạo điều kiện chấp thuận chủ trương, phê duyệt QH, cho thuê đất, cấp giấy CNQSD đất, đáng lẽ Cty Tân Thắng phải nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để khởi công dựng nhưng nhiều năm trôi qua, khu đất gần 1 ha này vẫn là bãi đất trống.

Các hạng mục chính của dự án được phê duyệt trong QH như: TTTM và Văn phòng làm việc cao 05 tầng, diện tích 2.750 m2; Trung tâm kinh doanh hàng hải sản, cao 03 tầng, diện tích 890m2; hay nhà ăn, nghỉ cán bộ công nhân viên cao 03 tầng diện tích 890m2… chưa hạng mục nào được xây dựng.

Theo QĐ Chấp thuận chủ trương đầu tư số 432/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 thì tiến độ thực hiện dự án là 24 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, tức là hạn đến 27/01/2018. Nhưng nhiều năm sau đó, dự án này đã bị chậm tiến độ nhiêm trọng tuy nhiên chủ đầu tư không xin phép gia hạn cũng như khởi công xây dựng. Như vậy dự án TTTM Tân Thắng đã vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai nhưng chưa bị chế tài nào xử lý?

Vào năm 2021, Dự án TTTM Tân Thắng được Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An chủ trì đưa vào danh sách kiểm tra các dự án chậm tiến độ.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 18/03/2022, UBND tỉnh Nghệ An có công văn số 1793/UBND-CN về việc xử lý các dự án chậm tiến độ triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An cho phép gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng kể từ ngày 15/03/2022 đối với Dự án TTTM Tân Thắng tại phường Nghi Thu, TX Cửa Lò do Cty Tân Thắng làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu chủ đầu tư: khẩn trương hoàn thành dự án đúng tiến độ được gia hạn, trường hợp hết thời gian được UBND tỉnh cho phép gia hạn tiến độ sử dụng đất mà chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành dự án thì UBND tỉnh sẽ xem xét thu hồi theo đúng quy định.

Tuy nhiên, đến nay đã 24 tháng trôi qua (thời gian gia hạn đến 15/3/2024-PV) nhưng chủ đầu tư vẫn bất chấp, không tiến hành xây dựng bất cứ hạng mục nào. Nằm trước đại lộ Nguyễn Huệ, TX Cửa Lò nhưng khu đất vàng bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, trở thành nơi đổ rác ô nhiễm, hết sức lãng phí và nhếch nhác bộ mặt phố thị du lịch nhiều năm qua.

Khu đất có vị trí đắc địa, tiếp giáp đại lộ Nguyễn Huệ, sân vận động, trung tâm văn hoá Cửa Lò, khu dân cư đông đúc.

Chia tách Cty để chuyển nhượng cổ phần, không có mục đích thực hiện dự án?

Trước đó, vào ngày 30/3/2022 Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tân Thắng đã có QĐ số 12/QĐ-HĐTV về việc chuyển một phần tài sản của Cty để thành lập công ty mới. Cụ thể: “Chuyển một phần tài sản của công ty TNHH Tân Thắng (Quyền SDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với thửa đất số 654, Tờ bản đồ số 12, diện tích 8.213m2 tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò theo GCN QSDĐ số CH 314723 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 12/02/2018) để thành lập Công ty TNHH Đầu tư TM&DV Đại Thắng.

Công ty TNHH Đầu tư TM&DV Đại Thắng quản lý, sử dụng thửa đất và sở hữu tài sản gắn liền với thửa đất số 654, Tờ bản đồ số 12, diện tích 8.213m2 tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò; đồng thời chịu trách nhiệm về các khoản nợ, khoản thuế về đất và tài sản gắn liền với thửa đất đó kể từ ngày được tách”.

Ngày 07/04/2022 trên cơ sở tách từ Cty Tân Thắng, Cty Đại Thắng được Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp GCN ĐKDN công ty TNHH hai thành viên trở lên, người đại diện pháp luật công ty lúc này vẫn là ông Phan Thanh Hoài.

Ngày 30/11/2022, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản số 9487/UBND-CN về việc đồng ý chủ trương để Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai cho Cty Đại Thắng do tách doanh nghiệp.

03 tháng sau, vào ngày 10/01/2023 Cty Tân Thắng đã ký hợp đồng thuê đất số 02/HĐ-TĐ (hợp đồng này thay thế hợp đồng thuê đất số 26/HĐ-TĐ ngày 01/02/2018) và được cấp GCNQSD đất mã số DE 181759 ngày 10/01/2023 (cấp đổi từ GCNQSD đất mã số CH 314723 ngày 12/02/2018).

Ngày 27/4/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An ký QĐ số 61/QĐ-UBND về chấp thuận điều chỉnh CTĐT đối với dự án TTTM Tân Thắng tại phường Nghi Thu, TX Cửa Lò.

Theo đó, điều chỉnh nhà đầu tư từ Công ty TNHH Tân Thắng sang nhà đầu tư Công ty TNHH Đầu tư TM&DV Đại Thắng. Tiến độ thực hiện: Hoàn thành đưa dự án vào hoạt động trong vòng 24 tháng kể từ ngày 15/3/2022.

Tại QĐ số 61, UBND tỉnh Nghệ An giao: “Cty Đại Thắng tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện, thi công, hoàn thành dự án đúng quy định, tiến độ được cho phép của UBND tỉnh. Trường hợp thực hiện không đúng quy định, đúng tiến độ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xử lý theo quy định, nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về các chi phí đã bỏ ra”.

Vậy nhưng lại một lần nữa, quá thời hạn 24 tháng Cty Đại Thắng không có bất kỳ một động thái nào triển khai thực hiện. Dư luận đặt câu hỏi: Phải chăng việc tách Cty Đại Thắng từ Cty Tân Thắng (cả 2 Cty đều do ông Phan Thanh Hoài làm người đại diện pháp luật-PV) chủ đầu tư có mục đích khác chứ không thực tâm triển khai dự án? Nếu thực tâm đầu tư thì đã không để đất đai hoang hoá nhiều năm nay?

Ngày 27/4/2023, UBND tỉnh Nghệ An có QĐ số 61/QĐ-UBND về chấp thuận điều chỉnh CTĐT đối với dự án TTTM Tân Thắng. Chuyển dự án từ Cty Tân Thắng sang Cty Đại Thắng đều do ông Phan Thanh Hoài làm đại diện pháp luật.

Thời gian qua tại TX.Cửa Lò, có nhiều khu đất được chuyển nhượng từ chủ đầu tư này sang chủ đầu tư khác (bằng cách mua bán, chuyển nhượng cổ phần công ty) để kiếm lời chứ nhà đầu tư không chịu triển khai như đã phê duyệt. Việc UBND tỉnh Nghệ An đã tạo điều kiện gia hạn 24 tháng nhưng chủ đầu tư không chịu triển khai thì nên ra QĐ thu hồi, đấu giá tăng ngân sách cho địa phương, tạo môi trường đầu tư lành mạnh chứ không “ưu ái” gia hạn rồi để đó.

Một lãnh đạo TX Cửa Lò cho biết: “Dự án đã được giao đất từ lâu, được tạo điều kiện gia hạn nhưng không tiến hành xây dựng, đưa vào hoạt động gây lãng phí tài nguyên và nhếch nhác bộ mặt phố thị. Nếu chủ đầu tư không có thiện chí triển khai thì đề nghị UBND tỉnh Nghệ An thu hồi, đưa ra đấu giá để nhà đầu tư khác có năng lực triển khai, không để hoang hoá mãi như vậy được”.

Vào giữa tháng 3/2024, khi được hỏi Dự án có “vướng mắc” gì không mà sau khi tỉnh Nghệ An cho gia hạn 24 tháng, đến nay đã hết hạn (15/3/2024-PV) nhưng vẫn chưa có động thái gì để triển khai xây dựng? Ông Phan Thanh Hoài – đại diện pháp luật Cty Đại Thắng cho biết: “Biết thế mà giờ đang đứt rọt đây em. Anh đang làm giấy phép xây dựng bước 1, nhưng bước 2 đang vướng”. Ông Hoài nói qua vậy và cho biết sẽ trả lời cụ thể báo chí sau.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: