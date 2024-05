Không thi hành kỷ luật Chủ nhiệm UBKT, Phó Trưởng Công an TP và nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 25 của UBKT Tỉnh uỷ Kon Tum.

UBKT Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 25. Đồng chí Y Thị Bích Thọ, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung.

Xem xét báo cáo kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm liên quan đến vụ án hình sự “Tàng trữ, mua bán trái phép chất nổ” xảy ra tại Phường Quyết Thắng, thị xã Kon Tum (nay là thành phố Kon Tum), tỉnh Kon Tum theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 10, ngày 19/10/1998 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kon Tum đối với các đồng chí:

Nguyễn Mạnh Hảo, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 7, Đảng bộ phường Quang Trung; nguyên Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh; nguyên Trưởng phòng An ninh điều tra; nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh (thời điểm năm 1998).

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà, đảng viên Chi bộ đội An ninh, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an thành phố Kon Tum, Phó Trưởng Công an Thành phố Kon Tum; nguyên Đội trưởng, Điều tra viên Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh (thời điểm năm 2012).

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm của đảng viên, UBKT Tỉnh ủy Kon Tum đã biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật đảng đối với đồng chí Nguyễn Mạnh Hảo bằng hình thức cảnh cáo và đồng chí Nguyễn Mạnh Hà bằng hình thức khiển trách.

Tuy nhiên, đối chiếu với quy định của Đảng về thời hiệu xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy thống nhất không thi hành kỷ luật đảng đối với các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hà và Nguyễn Mạnh Hảo.

Tại Kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Kon Tum cũng đã xem xét 02 Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và quyết định một số nội dung quan trọng khác./.

Nguồn tin: xaydungchinhsach.chinhphu.vn