Khởi tố Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ và các tỉnh, thành phố khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: Ranjit Thambyrajah (65 tuổi, quốc tịch Australia) - Giám đốc Công ty Berhero, giao dịch với tên Acuity Funding (có địa chỉ tại Australia), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu và Nguyễn Việt Anh (43 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Australia) - Giám đốc Công ty Acuity Funding Vietnam, Phó Tổng giám đốc Công ty Nam Sông Hậu, đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp, cá nhân thông qua việc hứa hẹn cung cấp các khoản vay trị giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD mà Acuity Funding không có khả năng thực hiện để thu các khoản phí từ các doanh nghiệp, cá nhân này.

Ngày 13/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và các tỉnh, thành phố khác.

Trong các ngày 13/10/2025 và 20/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Ranjit Thambyrajah và Nguyễn Việt Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định các cá nhân, tổ chức đã chuyển các khoản phí cho Ranjit Thambyrajah và Acuity Funding để được cung cấp các khoản vay là các bị hại trong vụ án.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4 - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) để giải quyết theo quy định của pháp luật hoặc Điều tra viên Lê Quang Hưng, số điện thoại: 0936.87.88.88 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định./.

