Khởi tố vụ án vỡ hồ chứa nước làm chết người ở Tuy Phong

Ngày 13-11, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai, khu vực xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận cũ).

Khởi tố vụ án "bom nước" trên núi Tân Lai gây chết người

Theo Viện Kiểm sát, vụ án được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố để điều tra toàn bộ quá trình đầu tư, thi công, vận hành các hạng mục tích nước của doanh nghiệp tại khu vực núi Tân Lai, xác định nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự cố...

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, đêm 1-11, hồ chứa nước trên núi Tân Lai bị vỡ, dòng nước từ cao đổ xuống cuốn trôi nhiều khu vực dân cư và sản xuất ở hạ du, làm một bé gái 13 tuổi tử vong.

Thống kê ban đầu ghi nhận 109 hộ dân bị thiệt hại về đất đai, cây trồng, vật nuôi; nhiều tuyến kênh mương, đường điện và hạ tầng giao thông hư hỏng nặng.

Hồ chứa nước này nằm trong khu vực dự án Trang trại Việt Phong Phú do ông Trần Quang Tính làm giám đốc.

Dự án nông nghiệp công nghệ cao của doanh nghiệp này rộng hơn 346ha, được chấp thuận chủ trương từ năm 2018 và cấp phép xây dựng tháng 6-2025 với các hạng mục trại gà, nhà kính, khu giết mổ.

Xác định ban đầu về các sai phạm của Trang trại Việt Phong Phú

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã rà soát hồ sơ liên quan đến dự án nói trên.

Theo chủ trương đầu tư cấp năm 2018, giấy phép xây dựng và đánh giá tác động môi trường của dự án do Công ty TNHH Trang trại Việt làm chủ đầu tư, không có hạng mục hồ chứa nước.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho rằng việc tự ý chặn dòng chảy tự nhiên để tích nước là hành vi thuộc diện bị cấm theo Luật Tài nguyên nước.

Trong đợt kiểm tra thực địa tháng 8-2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận (trước sắp xếp) phát hiện công ty tự ý đào 6 ao, trong đó 3 ao tích trữ nước, thả cá. Ao lớn nhất rộng khoảng 20ha, sâu 4,5m, ước dung tích 900.000m³. Theo quy định, hồ nói trên thuộc nhóm "hồ chứa nước vừa".

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, các ao, hồ nói trên không có trong chủ trương đầu tư, không có trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt và không thuộc nội dung giấy phép xây dựng.

Sau khi xảy ra sự cố, các cơ quan chức năng kiểm tra vào ngày 2-11-2025, chủ đầu tư chưa cung cấp hồ sơ an toàn đập theo Điều 17 Luật Thủy lợi như thiết kế, quy trình vận hành xả lũ, bảo trì, thiết bị quan trắc, hệ thống cảnh báo hạ du, nguồn điện dự phòng cho cửa van.

Hiện nay UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Công ty Trang trại Việt Phong Phú bơm tháo cạn nước tất cả ao, hồ trong dự án, bảo đảm an toàn cho hạ du; sau khi tháo cạn phải phá bỏ ngay các đập ngăn, tuyệt đối không tích nước trở lại.

