Khởi tố người phụ nữ cất giấu rắn hổ chúa và chồn bay trong tủ lạnh

Ngày 28/3, Công an tỉnh Gia Lai thông tin, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Lan (SN 1990; trú tại làng Điện Biên, xã Sơn Lang, huyện Kbang) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào lúc 10h30 ngày 11/3, tại làng Điện Biên, xã Sơn Lang, huyện Kbang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát hiện và bắt người phạm tội quả tang đối với Trần Thị Lan đang có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Tang vật thu giữ 5 cá thể động vật đã chết bỏ trong tủ đông lạnh (1 cá thể rắn là loài rắn hổ chúa và 4 cá thể chồn là loại chồn bay hay còn gọi là cầy bay).

Các loài rắn hổ chúa và chồn bay đều có tên trong Phụ lục I, Danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan công an, Trần Thị Lan khai nhận vào khoảng tháng 9/2024, có một người dân tộc thiểu số (không rõ nhân thân, lai lịch) đến nhà của Lan, tại làng Điện Biên, xã Sơn Lang, huyện Kbang hỏi bán cho Lan 5 cá thể động vật trên đã chết với giá 1.000.000 đồng. Sau đó, Lan bỏ vào tủ đông lạnh cất giấu phía sau nhà thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Số tang vật trên đã được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai xử lý theo quy định.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: T.M

Nguồn tin: nguoiduatin.vn