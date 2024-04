Khởi tố 18 bị can trong vụ mang quan tài đòi nợ chủ hụi

Ngày 15-4, nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 18 người trong vụ mang quan tài gây áp lực đòi nợ chủ hụi để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Theo đó, công an đã ra quyết định khởi tố 13 bị can tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự. Đây là nhóm bị can tham gia bàn bạc, góp sức trực tiếp để mang quan tài, ảnh thờ, giấy vàng mả đến nhà chủ hụi Ngô Thị Loan Chi (SN 1991, hộ kinh doanh bao bì, gia vị trên đường Lê Văn Phấn, TP Phan Thiết) gây áp lực đòi nợ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết cũng đã khởi tố thêm 5 đối tượng tội "Gây rối trật tự công cộng" Khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự. Nhóm đối tượng này bao gồm cả người tham gia bán quan tài, thợ ảnh bị khởi tố để điều tra với vai trò đồng phạm.

Tất cả 18 bị can được áp dụng bện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quan tài được đặt trước nhà chủ hụi Ngô Thị Loan Chi tháng 11-2023

Theo điều tra ban đầu, do bức xúc trước việc chủ hụi Ngô Thị Loan Chi đã bỏ đi khởi nơi cư trú, trưa 10-11-2023, hàng chục người chơi hụi mang theo quan tài, vàng mã kéo đến trước nhà bà Chi để gây áp lực, đòi nợ.

Tại căn nhà của bà Chi, dù đã đóng kín cửa nhưng các con hụi vẫn mang quan tài, chuối xanh, cáo phó kèm khung ảnh thờ là hình của bà Chi để đặt trước nhà.

Đến ngày 18-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Ngô Thị Loan Chi về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đường dây hụi hàng chục tỉ đồng trên địa bàn TP Phan Thiết.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động