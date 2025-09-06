Khối tài sản kếch xù của "bầu Đoan" trước khi bị bắt

Mới đây, ông Cao Tiến Đoan (hay còn gọi “bầu Đoan”) bị bắt để điều tra sai phạm kế toán. Ông Cao Tiến Đoan không chỉ là một “ông bầu” bóng đá của CLB Đông Á Thanh Hóa mà còn là một doanh nhân lừng danh xứ Thanh. Ông là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Đông Á.

Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Đông Á. Ảnh: Thuongiaonline

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 1996 với Công ty Đông Á, khi đó chỉ là một doanh nghiệp xây lắp nhỏ với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, ông Đoan đã đưa thương hiệu Đông Á phát triển thành một tập đoàn đa ngành, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản.

Tập đoàn Đông Á đã đầu tư hàng loạt dự án lớn tại Thanh Hóa với tổng vốn khoảng 10.000 tỷ đồng, tiêu biểu như Khu đô thị mới ven sông Hạc trị giá gần 2.000 tỷ đồng trên diện tích 37 ha; chung cư Đông Á Riverside 650 tỷ đồng hay tổ hợp văn phòng khách sạn Đông Á hơn 250 tỷ đồng nằm trên trục đại lộ Lê Lợi.

Ông Cao Tiến Đoan còn sở hữu "bạch dinh" khét tiếng ở Thanh Hóa. Công trình này nằm trên khu đất rộng 50.000m2 tại xã Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn (cũ), được thiết kế cầu kỳ như một “cung điện” châu Âu.

Trong khuôn viên dinh thự, ông Đoan dành riêng một diện tích lớn để xây dựng sân bay cá nhân, khu nghỉ dưỡng sinh thái, bể bơi, sân tennis, cùng hệ thống đường dạo và xe điện nội bộ.

Dinh thự và xế hộp của bầu Đoan. Ảnh: Internet



Bên cạnh bất động sản, "bầu" Đoan còn nổi danh với thú chơi xe cổ. Ông sở hữu bộ sưu tập khoảng 13 chiếc Mercedes, trải dài từ mẫu 190 sản xuất thập niên 1950 cho đến dòng S55 AMG hiện đại.

Chưa hết, ông từng gây xôn xao dư luận khi tuyên bố sẵn sàng mua trực thăng để kinh doanh taxi.

