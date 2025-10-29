Xe bồn phát nổ kinh hoàng, rung chuyển mặt đất

Khoảng 19 giờ ngày 28-10, tại tuyến đường dẫn vào Khu Công nghiệp Như Quỳnh (giáp ranh giữa Phố Nối A và xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên), một xe bồn chở khí hóa lỏng đã phát nổ.

Hiện trường vụ nổ xe bồn. Ảnh: OFFB

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe bồn chở khí hóa lỏng chạy tới tuyến đường dẫn vào khu công nghiệp thuộc Phố Nối A thì phần thân bồn chứa nhiên liệu bị mắc kẹt vào barie giới hạn chiều cao chắn ngang đường. Sau một vài lần bị cọ xát mạnh, xe bồn phát nổ, làm mặt đất rung chuyển.

Vụ nổ lớn khiến khí hóa lỏng và khói bụi bắn văng xa vài chục mét, lửa bốc cháy dữ dội. Nhiều người đi đường hoảng sợ, một số người đi xe máy bị ngã ra đường.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc đã làm xe bồn bốc cháy, hư hỏng nặng; tài xế bị thương đã được đưa đi cấp cứu sau đó.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy, đồng thời điều tiết giao thông.

