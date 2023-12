Khoảnh khắc 2 em nhỏ xin thức ăn thừa khi khách vừa rời đi khiến ai cũng chạnh lòng xót xa

Trong cuộc sống luôn tồn tại những điều trái ngược nhau, có những đứa trẻ vừa sinh ra đã "ngậm thìa vàng" và có những đứa trẻ sinh ra đã phải chịu cảnh khó khăn, thiếu thốn. Tất nhiên, với những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, chúng cũng phải tập làm quen với cuộc sống mưu sinh từ nhỏ khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa.

Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của 2 em nhỏ khiến nhiều người phải chạnh lòng.

Your browser does not support the video tag.

(Nguồn video: Tiktok tuanthanhsport6688)

Theo đó, 2 em nhỏ với dáng vẻ khắc khổ đến một quán ăn, thấy bàn tiệc khách đã ăn xong và rời đi nhưng vẫn còn thức ăn thừa, 2 em nhỏ liền xin chủ quán để lấy đi số thức ăn thừa ấy.

Khá thương cảm trước hoàn cảnh của 2 em, phía quán ăn đã chuẩn bị riêng một phần mì xào ngon lành, nóng hổi và đem tặng cho 2 em nhỏ này.

Khoảnh khắc này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người đã rưng rưng xúc động khi chứng kiến sự khắc khổ, vất vả của 2 bạn nhỏ.

"Xem clip mà rưng rưng khóc, thương đứt ruột. 2 bạn nhỏ nhẽ ra phải được ăn học, bảo bọc đầy đủ thì lại phải bươn chải sớm quá, cố gắng giữ sự lương thiện, trong sáng nhé 2 em"

"Đối với mình là đồ thừa nhưng với mấy bé là cả 1 bữa ăn ngon. Thương các em".

"Cũng gần với tuổi con mình, nhìn mà thương. Con mình phải nịnh thì mới chịu ăn, đằng này các bé phải đi xin ăn thế này, xót xa quá"

"Tôi đã khóc khi xem video, ước gì mình có số tiền thật lớn để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn"

"Hoàn cảnh sống, điều kiện khắt nghiệt sẽ tạo những hạt giống mạnh mẽ, cố lên nhé 2 bạn nhỏ", là những bình luận mà cư dân mạng để lại.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn