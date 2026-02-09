Khánh thành tòa nhà khám, chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương tại Nghệ An

Công trình tòa nhà khám, chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương, tại Nghệ An được khởi công từ cuối tháng 10/2025 với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng, công trình có quy mô thiết kế 3 tầng vững chãi và hiện đại. Tầng 1 được bố trí khoa cấp cứu và hồi sức tích cực, tầng 2 dành cho khu vực xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh và tầng 3 là nơi vận hành các phòng phẫu thuật ngoại khoa và sản khoa. Đây là dự án hạ tầng y tế trọng điểm, giúp hiện đại hóa năng lực điều trị tại chỗ, giảm tải cho y tế tuyến trên và đáp ứng kịp thời nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng cắt băng khánh thành công trình tòa nhà khám, chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương. (Ảnh: Bá Thăng).

Công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nơi vùng biên cương phía Tây của Tổ quốc, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của Bộ Công an cùng các bộ, ngành Trung ương đối với sự nghiệp y tế vùng khó khăn. Tòa nhà mới không chỉ đảm bảo điều kiện khám, chữa bệnh cho hơn 80.000 người dân các dân tộc trên địa bàn mà còn đóng vai trò là điểm tựa y tế vững chắc cho các lực lượng vũ trang đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biên giới. Đặc biệt, dự án còn mang tầm vóc chiến lược về quốc phòng, an ninh và đối ngoại khi sẵn sàng hỗ trợ nhân dân nước bạn Lào sang điều trị, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Bá Thăng).

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an bày tỏ mong muốn, công trình tòa nhà khám, chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương sau khi khánh thành sẽ đi vào hoạt động hiệu quả, nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho nhân dân khu vực miền Tây Nghệ An. Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục đồng hành và nỗ lực cùng các cấp, ngành hỗ trợ đồng bào miền núi, vùng biên, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại lễ khánh thành. (Ảnh: Bá Thăng).

Tại buổi lễ, ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định công trình là kết quả của sự kết nối nguồn lực xã hội hóa mạnh mẽ từ Bộ Công an và các nhà hảo tâm. Việc đưa tòa nhà vào hoạt động chính là bước tiến quan trọng trong việc nâng cấp hạ tầng dân sinh, từng bước xóa bỏ khoảng cách về hưởng thụ dịch vụ y tế giữa các vùng miền, tạo động lực để nhân dân yên tâm bám bản, phát triển kinh tế và bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Trao 10 suất quà của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng tòa nhà khám chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương. (Ảnh: Bá Thăng).

Nhân dịp này, Bộ Công an đã trao tặng 1.000 phần quà cho đồng bào, nhân dân các dân tộc xã Tương Dương; 10 suất quà của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng tòa nhà khám chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương; 20 suất quà tặng các hộ gia đình chính sách tại xã Tương Dương và nhiều suất quà có ý nghĩa khác nhân dịp Tết Nguyên đán 2026; trao tặng trang thiết bị lắp đặt tại tòa nhà khám chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương. Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An, Công ty TNHH Hồng Đào và Công ty TNHH Việt Phát trao 1.000 suất quà Tết tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá 500 triệu đồng.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV