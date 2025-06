Khán giả trầm trồ chiêm ngưỡng Cảnh sát múa võ, dẫm hàng đinh, bay qua vòng lửa

Your browser does not support the video tag.

Ngày 5/6, trên đại lộ Lê Lợi, quận 1, TP Hồ Chí Minh, Lực lượng Công an đã có màn trình diễn đặc sắc trong buổi tổng duyệt chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" trước khi chính thức phục vụ người dân vào ngày 6/6.

Nữ chiến sĩ Công an vận dụng khí công kéo xe với vật sắc bén chắn ngang cổ

Trong buổi tổng duyệt, các lực lượng tham gia thể hiện nhiều màn trình diễn làm cho người dân cùng du khách rất khâm phục, ngưỡng mộ lực lượng Công an với các tiết mục rất công phu, chuyên nghiệp thể hiện ý chí vững vàng, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bảo vệ an ninh, đảm bảo an toàn cho người dân. Những tràn vỗ tay tán thưởng của người dân tạo thêm không khí hào hùng của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Một số hình ảnh trong lễ tổng duyệt:

Tình huống cơ động chống lại tội phạm cứu người dân

Rất nhiều người dân theo dõi ngưỡng mộ các màn trình diễn của lực lượng Công an nhân dân.

Đội nhạc lễ thể hiện khí chất hào hùng của lực lượng Công an nhân dân.

Dàn xe CSGT dẫn đoàn cho các nguyên thủ.

Tình huống lực lượng Công an chống khủng bố rất nhận được tràng vỗ tay tán thưởng của người dân

Tính huống lực lượng Công an nhân dân chống khủng bố

Chiến sĩ Công an nhân dân luôn thể hiện cách rèn luyện thân thể vững chắc, dẻo dai, sẵn sàng bảo đảm an toàn cho người dân

Màn trình diễn nằm trên bàn đinh, cho vật nhọn sắc bén rời từ trên cao xuống thân thể nhưng không bị thương

