Vinh quang ngành Công an: Xe hộ tống thực hiện pha lái chiến thuật cực khó, VF 9 lần đầu được làm 1 việc

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các lực lượng thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM đã diễn tập cho chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam". Trong buổi diễn tập, các lực lượng Công an đã thực hiện nhiều màn trình diễn, trong đó có các màn chạy xe rất ấn tượng.

Tại phần điều khiển xe mô tô theo đội hình, nhiều phương tiện đã được sử dụng. Tại đoàn đầu tiên - đội xe dẫn đoàn, các xe được sử dụng gồm nhiều chiếc Honda Gold Wing và một chiếc ô tô đặc chủng.

Đội xe dẫn đoàn với Honda Gold Wing và VinFast VF 9. Ảnh: Bộ Công an

Chiếc xe ô tô đặc chủng này là VinFast VF 9 - mẫu xe cao cấp nhất trong dải sản phẩm hiện tại của hãng xe Việt. Đây là lần đầu tiên một chiếc VF 9 được sử dụng làm xe cảnh sát. Tại chương trình tương tự đã tổ chức tại Hà Nội hồi tháng 3, chiếc xe trong đội hình là Toyota Land Cruiser phiên bản LC300.

Qua quan sát, có thể thấy rằng chiếc VinFast VF 9 này đã được thay đổi nhẹ ở ngoại thất để phù hợp với nhiệm vụ. Những thay đổi này có thể kể tới như đề can nhận diện xe của Cảnh sát giao thông và đèn ưu tiên gắn trên nóc.

Đội xe hộ tống với hàng chục chiếc Yamaha FJR1300P. Ảnh: Bộ Công an

Theo sau đội xe dẫn đoàn là đội xe hộ tống, gồm hàng chục chiếc Yamaha FJR1300P. Đây là mẫu xe phân khối lớn dựa trên mẫu Yamaha FJR1300, được phát triển dành riêng cho lực lượng cảnh sát (phân biệt bằng chữ P ở cuối cùng trong tên gọi).

Do là xe phát triển riêng cho lực lượng chức năng, Yamaha không công bố chi tiết thông số của xe.

Các mẫu xe gầm cao của Toyota được sử dụng làm xe hộ tống. Ảnh: Bộ Công an

Chạy cùng đoàn mô tô hộ tống là các xe ô tô đặc chủng, gồm một chiếc Toyota Land Cruiser Prado làm xe chở yếu nhân do hai chiếc Toyota Land Cruiser và một chiếc Hummer H2 hộ tống.

Pha đánh lái chiến thuật mà đoàn xe hộ tống thực hiện trong tình huống giả định. Video: tungsxx

Trong phần biểu diễn sau đó, đoàn ô tô hộ tống này đã thực hiện pha chạy xe rất kỹ thuật. Tình huống được đặt ra là khi yếu nhân bước ra khỏi xe và đi bộ trên phố thì bất ngờ gặp hàng chục tên khủng bố có vũ trang. Sau khi lực lượng cảnh vệ xử lý xong tình huống, các xe hộ tống thực hiện pha quay đầu nhanh và đưa yếu nhân rời đi.

Tình huống không chỉ khiến người xem trực tiếp tại buổi luyện tập ấn tượng, nhiều đoạn video trên mạng xã hội cũng đã thu hút lượng tương tác lớn.

Quay đầu nhanh J Turn

Pha quay đầu nhanh mà lực lượng công an thực hiện trong tình huống đối mặt với khủng bố là một kỹ thuật lái xe chiến thuật. Kỹ thuật này được biết đến với nhiều tên gọi, phổ biến nhất có lẽ là J Turn. Ngoài ra, nhiều người cũng gọi kỹ thuật này là Rockford - xuất phát từ loạt phim The Rockford Files do Mỹ sản xuất và chiếu trên truyền hình trong những năm 1970; bộ phim này cũng đã góp phần lớn khiến kỹ thuật này được tìm hiểu nhiều hơn.

Trong kỹ thuật này, người lái cần lùi xe thật nhanh nhưng phải đảm bảo bánh xe vẫn còn độ bám với mặt đường, sau đó xoay vô lăng thật nhanh rồi chuyển về số tiến để di chuyển tiếp. Kỹ thuật này được liệt vào nhóm Defensive Driving (kỹ thuật lái xe phòng thủ), là kỹ thuật lái xe nâng cao thường được sử dụng nhằm thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Đoàn xe hộ tống thực hiện pha đánh lái chiến thuật. Ảnh: Bộ Công an

Trong tình huống quay đầu nhanh mà lực lượng công an Việt Nam thực hiện, các xe đã thực hiện đồng đều và đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, điều khiến pha xử lý này được khen ngợi nằm ở những chiếc xe.

Pha xử lý này an toàn hơn với các xe gầm thấp; các xe SUV có trọng tâm cao hơn, nên nếu thực hiện không chính xác có thể làm lật xe. Hơn nữa, việc triển khai đồng đều theo đội hình như lực lượng công an đã thực hiện còn đòi hỏi người lái phải luyện tập nhiều hơn, thực hiện đồng bộ để đảm bảo an toàn cho cả đoàn.

Ngoài ra, thực hiện quay đầu nhanh trong điều kiện thời tiết đẹp sẽ dễ hơn so với thực hiện trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, hoặc trên mặt đường không trải nhựa. Các yếu tố khách quan có ảnh hưởng lớn đến độ bám của lốp xe với mặt đường, đòi hỏi người lái phải có cảm nhận tốt để thực hiện thành công.

