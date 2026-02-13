Khám xét khẩn cấp 4 kho hàng trong chuyên án đặc biệt lớn, bắt 'trùm' cầm đầu Nguyễn Tuấn Anh SN 1993

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán hàng cấm là thuốc lá điện tử với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh, tổ chức chặt chẽ, chủ yếu lợi dụng không gian mạng để giao dịch, tiêu thụ hàng hóa; thu giữ gần 50.000 sản phẩm các loại, tổng trị giá hơn 8,7 tỷ đồng.

Nguồn tin trên không gian mạng

Qua công tác nắm tình hình địa bàn và không gian mạng, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một số tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu tổ chức mua bán trái phép thuốc lá điện tử với số lượng lớn, phương thức hoạt động tinh vi, khép kín, thường xuyên thay đổi tài khoản, nhóm trao đổi và sử dụng nhiều lớp trung gian để giao dịch, vận chuyển hàng hóa.

Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra số thuốc lá điện tử tịch thu trong đường dây

Các đối tượng không trực tiếp công khai kho hàng, không để lộ địa điểm tập kết, việc chốt đơn, giao dịch, điều hành bán hàng đều được thực hiện thông qua các nhóm kín trên không gian mạng; hàng hóa sau khi nhập về được phân tán, cất giấu tại nhiều kho khác nhau, bố trí người quản lý kho, đóng gói, giao hàng riêng biệt nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Dòng tiền được các đối tượng tổ chức thu qua nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân, sau đó nhanh chóng hợp thức, che giấu nguồn gốc.

Xác lập chuyên án đấu tranh

Nhận định đây là đường dây buôn bán hàng cấm có tính chất liên tỉnh, quy mô lớn, hoạt động có tổ chức, có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng ở nhiều địa phương, Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh.

Tang vật thu giữ

Trong quá trình xác lập và triển khai chuyên án, lực lượng trinh sát tập trung làm rõ vai trò từng đối tượng trong đường dây, phương thức móc nối, nguồn cung cấp hàng hóa, tuyến vận chuyển, địa điểm cất giấu, cũng như quy luật hoạt động, thời điểm giao nhận hàng và phương thức thanh toán. Đồng thời, tổ chức thu thập tài liệu, chứng cứ điện tử, dữ liệu giao dịch, sao kê dòng tiền, thông tin tài khoản mạng xã hội, phục vụ việc chứng minh hành vi phạm tội.

Hàng nghìn sản phẩm thuốc lá điện tử được cất giấu tại nhà Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Việt Anh tại khu đô thị Geleximco, xã An Khánh, Hà Nội

Sau khi khẩn trương củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, đánh giá toàn diện tình hình và xác định thời cơ phá án đã chín muồi, được sự đồng ý của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Trung tá Đặng Văn Đức – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng phương án, huy động lực lượng, tổ chức đồng loạt kiểm tra, khám xét và bắt giữ các đối tượng liên quan tại nhiều địa điểm khác nhau, bảo đảm tuyệt đối bí mật, bất ngờ, an toàn và đúng quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra xác định

Từ giữa năm 2023, Nguyễn Tuấn Anh (sinh ngày 30/3/1993, trú tại khu đô thị Geleximco, xã An Khánh, thành phố Hà Nội) cùng em trai là Nguyễn Việt Anh (sinh năm 1994, trú cùng địa chỉ) tổ chức mua bán các mặt hàng thuốc lá điện tử gồm: thân máy (Vape), tinh dầu, đầu hút và thuốc lá điện tử dùng một lần (Pod). Ban đầu, các đối tượng bán trực tiếp cho khách, sau đó chuyển sang hình thức kinh doanh trực tuyến thông qua mạng xã hội và Telegram để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Kho hàng của Hoàng Đức Giang

Mặc dù biết rõ từ ngày 01/01/2025, Nhà nước đã cấm tàng trữ, mua bán, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, song do lợi nhuận lớn, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Việt Anh vẫn tiếp tục nhập hàng về tiêu thụ. Các đối tượng trực tiếp liên hệ nhiều đầu mối cung cấp hàng trong và ngoài nước, trong đó có đối tượng người Trung Quốc (chưa rõ lai lịch) để mua thuốc lá điện tử, linh kiện và tinh dầu, sau đó tập kết về nhiều kho hàng tại khu vực xã An Khánh, thành phố Hà Nội và một số địa điểm khác. Để mở rộng hoạt động, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Việt Anh còn thuê nhiều cộng tác viên bán hàng, quản lý kho, giao hàng cho khách, tổ chức việc đóng gói, vận chuyển theo đơn đặt hàng trên mạng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Tuấn Anh – đối tượng cầm đầu, trực tiếp tổ chức hoạt động mua bán; Nguyễn Việt Anh – tham gia điều hành, nhập hàng và phân phối; Hoàng Đức Giang (sinh năm 1994, trú tỉnh Ninh Bình) – quản lý kho, đóng gói và gửi hàng; Nguyễn Đức Trình (sinh năm 1994, trú tỉnh Bắc Ninh) – đầu mối cung cấp một phần hàng hóa;Nguyễn Đức Hảo (sinh năm 1992, trú tỉnh Lạng Sơn) – cung cấp thuốc lá điện tử và tinh dầu cho đường dây.

Tiến hành khám xét tại 4 kho hàng liên quan đến các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 136 thùng hàng với tổng cộng gần 50.000 sản phẩm thuốc lá điện tử các loại.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự – Bộ Công an xác định: toàn bộ số tang vật thu giữ đều là thuốc lá điện tử, dung dịch thuốc lá điện tử, linh kiện và thiết bị liên quan của thuốc lá điện tử. Căn cứ kết quả thẩm định giá, tổng giá trị số hàng cấm mà các đối tượng buôn bán là hơn 8,7 tỉ đồng.

Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 12/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn bán hàng cấm” và ra Quyết định khởi tố 5 bị can gồm: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Việt Anh, Hoàng Đức Giang, Nguyễn Đức Hảo và Nguyễn Đức Trình về cùng tội danh “Buôn bán hàng cấm”, quy định tại khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng từ trái qua Hoàng Đức Giang, Nguyễn Đức Trình, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Đức Hảo.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan, nguồn cung cấp hàng hóa và đường dây tiêu thụ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ảnh: CA Hà Tĩnh

