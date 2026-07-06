Khách Trung nhắn nhủ đây là 7 món nhất định phải thử khi đến du lịch Việt Nam

Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực thế giới. Không cầu kỳ, phức tạp, cái "chất" của ẩm thực Việt nằm ở sự cân bằng trong hương vị: Chua, cay, mặn, ngọt luôn được kết hợp hài hòa trong từng món ăn. Dù là một tô phở bò với nước dùng trong vắt, đậm đà hương quế hồi, hay một bát bún chả thơm lừng mùi khói than hoa, tất cả đều tạo nên một trải nghiệm vị giác khó quên cho bất kỳ ai từng thưởng thức.

Không chỉ dừng lại ở các món mặn, đồ uống của Việt Nam, tiêu biểu như cà phê trứng với sự sáng tạo đầy độc đáo, cũng góp phần tạo nên dấu ấn riêng biệt. Mỗi món ăn không chỉ mang giá trị dinh dưỡng mà còn chứa đựng cả tâm hồn, văn hóa và lối sống của người dân Việt Nam, trở thành sợi dây kết nối giữa người dân địa phương với bạn bè quốc tế. Một du khách Trung đã liệt kê những món ăn không thể bỏ qua khi đến Việt Nam để cảm nhận trọn vẹn sự tinh tế của ẩm thực Việt.

1. Phở bò

Đầu tiên phải kể đến Phở bò, một món ăn mà nếu ai chưa thưởng thức thì coi như chưa biết đến ẩm thực Việt. Nước dùng được hầm từ xương bò trong nhiều giờ, tạo nên vị ngọt thanh tự nhiên. Bánh phở mềm mịn, kết hợp với những lát thịt bò chín mềm, tất cả tạo nên một hương vị khó cưỡng.

2. Bánh mì

Tiếp đến là Bánh mì, món ăn đường phố đại diện cho sự giao thoa văn hóa đầy tinh tế. Với lớp vỏ giòn rụm, bên trong là sự kết hợp giữa pate, thịt nguội, xúc xích, dưa chuột, rau thơm và một chút nước xốt gia truyền, bánh mì trở thành lựa chọn hoàn hảo cho bữa sáng hoặc bất kỳ bữa ăn nào trong ngày.

3. Nem rán

Đừng bỏ qua Nem rán, món ăn truyền thống trong các dịp lễ tết nhưng lại xuất hiện phổ biến trong đời sống hàng ngày. Nem rán được cuộn chặt tay với lớp vỏ bột mỏng, bên trong là nhân thịt, mộc nhĩ, miến, giá đỗ, khi chiên lên vỏ bánh giòn tan, nhân bên trong nóng hổi, ăn cùng nước mắm chua ngọt và rau sống thì không còn gì bằng.

4. Xôi

Không ngoa khi nói đến Việt Nam du lịch mà không thử ăn xôi thì đúng là một thiếu sót. Đa dạng từ hương vị đến màu sắc cùng biến tấu khéo léo từ "hạt ngọc trời" sẽ giúp du khách hiểu thêm về sự tuyệt vời của ẩm thực Việt. Từ các xôi đỗ, xôi sen, xôi xéo, xôi chim đến các loại màu sắc từ thảo mộc,... đều cực kỳ hấp dẫn.

5-6: Bún chả/bún bò Huế

Bún chả và Bún bò Huế lại mang hai phong cách hoàn toàn khác biệt. Nếu bún chả Hà Nội nhẹ nhàng, tinh tế với thịt nướng thơm ngon, thì bún bò Huế lại mang hơi thở mạnh mẽ của mảnh đất cố đô với vị cay, đậm đà của mắm ruốc, ăn cùng chả cua và nhiều loại rau thơm đặc trưng.

7. Cà phê trứng

Cuối cùng, không thể không nhắc đến Cà phê trứng. Đây là một thức uống sáng tạo của người Việt, lớp kem trứng phía trên được đánh mịn, béo ngậy như một món tráng miệng, khi hòa quyện với vị đắng của cà phê tạo nên sự kết hợp hài hòa, tạo thành một món đồ uống đặc trưng khó có thể tìm thấy ở nơi khác.

Ẩm thực Việt Nam là một bức tranh đa sắc, nơi mỗi món ăn là một gam màu, mỗi trải nghiệm là một câu chuyện. Sự tinh tế trong cách phối hợp nguyên liệu, cùng với lòng hiếu khách của con người Việt Nam đã và đang đưa nền ẩm thực này vươn xa hơn, chinh phục khẩu vị của hàng triệu người trên toàn thế giới. Nếu có dịp ghé thăm Việt Nam, đừng chỉ dừng lại ở việc tham quan, hãy dành thời gian để thưởng thức và cảm nhận "hồn" của từng món ăn, để thấy rằng ẩm thực Việt thực sự là một điều diệu kỳ.

Tác giả: Mai Hạ Phương

Nguồn tin: Phụ nữ mới