Khách mời ném ghế, lao vào ẩu đả dữ dội trong đám cưới

Một lễ cưới ở Amroha, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã trở nên hỗn loạn sau khi tranh chấp về thức ăn leo thang thành một cuộc ẩu đả dữ dội. Clip về vụ việc hiện đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Theo các bài đăng lan truyền trên mạng, căng thẳng bắt đầu khi các thành viên trong đoàn rước dâu (baraat) phàn nàn về việc thiếu thịt đùi gà trong món biryani được phục vụ. Vấn đề nhanh chóng leo thang thành một cuộc tranh cãi gay gắt giữa khách mời và chủ nhà.

Khách mời ném ghế rồi lao vào ẩu đả.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy một hội trường tiệc đông đúc, nơi hàng chục người đàn ông tụ tập quanh các bàn ăn và bắt đầu xô đẩy nhau. Một số người được nhìn thấy trèo lên bàn và lục lọi các thùng đựng cơm biryani lớn để tìm phần ăn mình thích.

Cuộc tranh cãi bằng lời nói nhanh chóng biến thành một cuộc ẩu đả dữ dội. Khách mời ném ghế, đánh nhau dữ dội, trong khi những người khác cố gắng can thiệp. Tình trạng hỗn loạn vẫn tập trung quanh khu vực phục vụ thức ăn, với ghế và dụng cụ ăn uống vương vãi khắp hội trường.

Một số người tham dự tiệc cưới được nhìn thấy quay clip lại vụ việc bằng điện thoại khi tình hình leo thang. Không khí vẫn căng thẳng và hỗn loạn, với tiếng la hét ở khắp nơi.

Theo các báo cáo truyền thông, cảnh sát sau đó đã đến hiện trường để kiểm soát tình hình và xác định những người liên quan.

Tác giả: P.Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn