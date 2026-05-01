Nhà hàng tại Sầm Sơn và khách du lịch nói gì về hóa đơn lan truyền trên mạng

Theo thông tin ban đầu, tối 30/4, một đoàn khách từ Hà Nội gồm 13 người lớn và 10 trẻ em ăn tối tại nhà hàng Chinh Thủy Palace, với tổng hóa đơn hơn 17 triệu 900 nghìn đồng. Sau khi thanh toán, một thành viên trong đoàn đã chụp lại hóa đơn và đăng tải lên mạng xã hội.

Điều đáng nói, người đăng tải không hề có mục đích phản ánh việc bị “chặt chém”, các thành viên trong đoàn sau khi ăn và thanh toán đều rất vui vẻ, thậm chí còn đặt ăn bữa tiếp theo tại nhà hàng này. Tuy nhiên, sau đó lại có nhiều fanpage đã “giật tít”, định hướng dư luận với những cụm từ như “đến hẹn lại lên” hay “hoá đơn độc lạ”, khiến câu chuyện bị hiểu sai lệch, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch Sầm Sơn.

Chị Uông Thị Thúy, người đăng tải hình ảnh hóa đơn lên mạng xã hội cho biết không có ý nói bị “chặt chém” khi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng Chinh Thủy Palace.

Chị Uông Thị Thúy, người đăng tải hình ảnh hóa đơn lên mạng xã hội cho biết: "Trước khi ăn, đoàn chúng tôi đã gọi điện đặt bàn trước. Sau khi ăn xong, thanh toán thấy giá cũng cao nên tôi có chụp lại hóa đơn đăng lên mạng xã hội, chỉ để hỏi xem là do lạm phát hay giá cả tăng như thế nào, chứ không có ý kêu than hay nói là bị “chặt chém”. Tôi không ngờ bài viết lại bị chia sẻ trái chiều nhiều như thế".

Lực lượng chức năng phường Sầm Sơn làm việc với các bên liên quan.

Ngay sau khi nắm được thông tin, trong ngày 1/5, các lực lượng chức năng phường Sầm Sơn đã làm việc trực tiếp với các bên liên quan để xác minh, làm rõ sự việc.

Ông Võ Duy Hưng, Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết: Qua kiểm tra, giá các món ăn trong hoá đơn đều đúng với giá niêm yết. Đối với hải sản, giá cả phụ thuộc vào thời điểm và kích cỡ từng loại, nên mức giá có sự chênh lệch.

Giám đốc nhà hàng Chinh Thủy Palace Vũ Thị Mai Anh.

Trao đổi về sự việc này, bà Vũ Thị Mai Anh, Giám đốc nhà hàng Chinh Thủy Palace cho biết: "Chúng tôi đã báo trước cho khách về giá cả, trong quá trình ăn uống và thanh toán, khách đều vui vẻ, thậm chí còn đặt thêm bữa sau. Khi thông tin lan truyền trên mạng, chúng tôi rất bất ngờ vì điều này ảnh hưởng đến uy tín của nhà hàng".

Từ vụ việc trên cho thấy, không phải mọi thông tin trên mạng xã hội đều phản ánh đầy đủ bản chất sự việc. Việc chia sẻ thiếu kiểm chứng dễ gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến cá nhân, doanh nghiệp và hình ảnh du lịch địa phương.

Trong cao điểm mùa du lịch, Sầm Sơn đang nỗ lực xây dựng điểm đến văn minh, thân thiện, an toàn đối với du khách. Vì vậy, mỗi người dùng mạng xã hội cần có trách nhiệm hơn trong việc tiếp nhận và chia sẻ thông tin, góp phần bảo vệ hình ảnh du lịch địa phương.

Tác giả: Lê Quỳnh - Cao Tùng

Nguồn tin: baothanhhoa.vn