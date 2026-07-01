Khả năng hàng công tuyển Việt Nam dùng 3 cầu thủ nhập tịch cùng lúc

Sự xuất hiện của hàng loạt tài năng nhập tịch và Việt kiều là điểm nhấn trong đợt tập trung trước thềm ASEAN Cup này của tuyển Việt Nam. Trong đấy, hàng công là nơi nhận được sự quan tâm lớn với bộ ba Nguyễn Xuân Son (Rafaelson Fernandes), Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo) và Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno). Khả năng cả 3 cùng xuất trận trên hàng công được quan tâm đặc biệt bởi ở ASEAN Cup trước, chỉ một mình Xuân Son đã tạo khác biệt rất lớn giúp tuyển Việt Nam vô địch.

Hoàng Hên (trái) và Xuân Son (phải) ăn mừng cùng đội trưởng Duy Mạnh trong trận tuyển Việt Nam thắng Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 3. Ảnh: Minh Chiến.

Chia sẻ với truyền thông sáng 1/7, HLV Kim nói: "Thông qua tập luyện, chúng tôi đang thử nghiệm nhiều tổ hợp khác nhau. Việc để cả ba người xuất phát ngay từ hiệp một, hay tung họ vào sân ở hiệp hai khi thể lực đối phương đã suy giảm, chúng tôi sẽ cần chuẩn bị thông qua tập luyện và các trận đấu tập".

Vị trí của các cầu thủ này luôn là tranh cãi lớn trong giới bóng đá Việt. Bởi cơ hội được thi đấu của họ liên quan chặt chẽ tới tương lai các cầu thủ tấn công thuần Việt khác như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Trần Việt Cường. Đó là còn chưa kể một số cầu thủ không được triệu tập như Quả bóng vàng 2025 Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải...

Tiếp tục chia sẻ về nhóm cầu thủ có gốc gác nước ngoài, ông Kim cho biết: 'Trong số những cầu thủ nhập tịch và bản địa lên tập trung lần này, có Patrik Lê Giang và Geovane. Tôi thấy họ đều đã hòa nhập tốt. Việc họ gia nhập giúp đội tuyển mạnh hơn. Chúng tôi sẽ xem họ thích nghi nhanh đến đâu, tìm ra sự kết hợp giữa họ với lực lượng hiện tại để chuẩn bị cho ASEAN Cup tới".

Tuyển Việt Nam trong buổi tập sáng 1/7. Ảnh: VFF.

Đội tuyển đã tập trung từ ngày 21/6 ở Hà Nội và sẽ lên đường đi Hàn Quốc vào ngày mai (2/7). Ông Kim giải thích: "Chúng tôi dự kiến ở lại Incheon khoảng 12 ngày, thi đấu khoảng 3 trận với các đội K3, K2 và K League 1 Hàn Quốc. Hai năm trước, ở Gyeongju, tuyển Việt Nam cũng đã tiến bộ nhiều qua các hoạt động tương tự".

HLV người Hàn cũng dành những chia sẻ riêng về tân trợ lý Kim Do-heon, người từng có thời gian thi đấu tại Ngoại hạng Anh: "Trợ lý mới Kim Do-heon là người có rất nhiều công việc thi đấu không chỉ tại K League mà còn ở Ngoại hạng Anh. Với tư cách HLV, ông ấy cũng rất có năng lực. Tôi tin ông ấy sẽ giúp ích rất lớn cho bóng đá Việt Nam cũng như các cầu thủ của chúng ta".

Bên cạnh đó, HLV trưởng tuyển Việt Nam cũng dành những chia sẻ về các tân binh Ngô Đăng Khoa hay nhóm U23 như Ngọc Mỹ, Việt Cường. Ông tiếc vì Đăng Khoa "rất tài năng" nhưng không thể cùng tuyển Việt Nam dự giải lần này, đồng thời khen ngợi sự tiến bộ của các nhân tố U23.

Sau khi trở về từ Hàn Quốc, tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với Myanmar tại Thái Nguyên vào ngày 18/7 trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup vào cuối tháng.

Tác giả: Kiều Oanh - Thanh Hà

Nguồn tin: znews.vn