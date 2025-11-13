Kêu gọi bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch AIC ra đầu thú

Các bị can trong vụ án này là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC), ông Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh) và 14 đồng phạm bị VKSND TP Hồ Chí Minh truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Hiện các bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn; Trần Đăng Tấn (Trưởng Văn phòng đại diện Công ty AIC tại TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Tích (nguyên Tổng giám đốc Công ty Mopha, Trưởng phòng Công ty AIC), Lê Thanh Thy (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC), Trương Sĩ Hiệp (cựu Giám đốc Công ty Thiết bị Phú Bình) và Lê Phương Nga (cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh) đã bỏ trốn và đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh truy nã.

Tuy nhiên, theo quyết định xét xử vụ án, bị can Trương Sĩ Hiệp đã bị bắt tạm giam vào ngày 25/9, còn Lê Phương Nga đang được tại ngoại. Như vậy, trong vụ án này vẫn còn 4 bị can đang bị truy nã.

Do vậy, TAND TP Hồ Chí Minh đã có thông báo kêu gọi bị can Nhàn và các đồng phạm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nếu các bị can không ra đầu thú, sẽ bị coi là từ bỏ quyền lợi, bị truy tố và xét xử vắng mặt.

Cáo trạng của Viện KSND TP Hồ Chí Minh ban hành ngày 12/9 vừa qua xác định, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo thành lập nhóm công ty "chân gỗ" tham gia các gói thầu trên cả nước, nhằm thực hiện các hành vi thông thầu, gian lận để Công ty AIC trúng thầu. Hồ sơ dự thầu của nhóm “chân gỗ" cố tình để thiếu tiêu chí hoặc đưa mức giá cao để bị loại. Riêng báo cáo tài chính của AIC được chỉnh sửa, nâng khống các chỉ tiêu bắt buộc nhằm hợp thức hóa việc trúng thầu.

Bằng thủ đoạn này, AIC đã trúng 230 gói thầu tại TP Hồ Chí Minh trong 3 lĩnh vực: Giáo dục (134 gói), y tế (94 gói) và môi trường (2 gói). Trong đó, 171 gói (131 gói giáo dục, 40 gói y tế) gây thiệt hại hơn 145 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ án xảy ra Trung tâm Công nghệ sinh học và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh có liên quan đến Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Công ty AIC (tháng 7/2024).

Theo cáo trạng, bị can Lê Phương Nga đã ký các tờ trình đề nghị Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh) phê duyệt hồ sơ mời thầu và kế hoạch đấu thầu. Bị can Nga không tổ chức việc nghiệm thu và thanh toán đúng quy định, thanh toán gói thầu khi chưa nghiệm thu, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại 763 triệu đồng.

Về cá nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong vụ án này đã từng bị kết án 5 lần, với tổng hình phạt 30 năm tù.

Tác giả: Bùi Thanh