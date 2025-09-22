Tiếp tục truy nã bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Quá trình điều tra xác định các đối tượng: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế; Nguyễn Thị Tích, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mopha; Lê Thanh Thy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá Tây Nam Bộ SIAC và Trương Sĩ Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Phú Bình có hành vi thông thầu và gian lận trong đấu thầu, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Ngày 2/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các cá nhân trên về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 222 Bộ Luật Hình sự; khi tiến hành thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam thì bị can đã bỏ trốn.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Do đó, ngày 5/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định truy nã số: C11866/QĐTN-CSKT đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn; Quyết định truy nã số: C11867/QĐTN-CSKT đối với Nguyễn Thị Tích; Quyết định truy nã số: C11868/QĐTN-CSKT đối với Trương Sĩ Hiệp và Quyết định truy nã số: C11869/QĐTN-CSKT đối với Lê Thanh Thy về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất, cụ thể là:

Nguyễn Thị Thanh Nhàn; giới tính: nữ; SN 22/8/1969 tại tỉnh Bắc Ninh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; thẻ CCCD: 001169009999, cấp ngày 23/9/2019, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an, nơi thường trú: Căn hộ 1102 Pacific Place số 83B Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, TP Hà Nội; nơi ở hiện tại: không xác định.

Nguyễn Thị Tích; giới tính: nữ; SN 9/4/1962; quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; nghề nghiệp: nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mopha; thẻ CCCD: 001162213172, cấp ngày 9/8/2021, nơi cấp: Bộ Công an, nơi thường trú: 24 Ngõ 79 Thái Thịnh, phường Đống Đa, TP Hà Nội, nơi ở hiện tại: không xác định.

Trương Sĩ Hiệp; giới tính: nam; SN 21/8/1982; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; Thẻ CCCD: 025082008866, cấp ngày 11/8/2021, nơi cấp: Bộ Công an; nơi thường trú: Tổ 22C Khu Hà Liễu, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; nơi ở hiện tại: Không xác định.

Lê Thanh Thy; giới tính: nữ; SN 5/12/1980 tại: Cần Thơ; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; nghề nghiệp: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ SIAC; số thẻ CCCD: 092180009783; cấp ngày 22/11/2021; nơi cấp: Bộ Công an; nơi thường trú: Số 24 Nguyễn Ngọc Lộc, phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh; nơi ở hiện tại: không xác định.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, cá nhân, tổ chức báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh (Đội 2, Phòng Cảnh sát kinh tế), địa chỉ: 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP Hồ Chí Minh, điện thoại: 0693187783.

Tác giả: PV

Nguồn tin: cand.com.vn

