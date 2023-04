Kẹt xe kinh hoàng, người và phương tiện ken đặc trên đường lúc nửa đêm

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 trùng với lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) được nghỉ 5 ngày, do đó nhiều người dân tranh thủ về quê và đi du lịch.

Người dân đổ dồn về quê gây kẹt xe

Theo ghi nhận của phóng viên, đến 22h ngày 28/4, hàng ngàn người và phương tiện vẫn đổ về hướng cầu Phú Cường (phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để đi về các tỉnh miền Tây nghỉ lễ.

Lực lượng Công an TP Thủ Dầu Một cho biết, từ khoảng 16h cùng ngày, người dân đã bắt đầu di chuyển qua cầu Phú Cường để về quê. Do số lượng người và phương tiện quá đông nên gây ra tình trạng ùn tắc cục bộ tại đây.

Kẹt xe khủng khiếp khu vực cầu Phú Cường

Theo ghi nhận, đoạn đường Huỳnh Văn Cù, đoạn từ điểm giao với đường Cách Mạng Tháng 8 đến cầu Phú Cường, các phương tiện đang di chuyển rất khó khăn. Hàng nghìn phương tiện đổ về đây để đi về các tỉnh miền Tây nghỉ lễ khiến giao thông bị kẹt cứng.

CSGT căng mình điều tiết, nhưng do lượng người đổ về quê quá lớn khiến giao thông khu vực cầu Phú Cường tê liệt

Lực lượng công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã cử nhiều lực lượng nỗ lực điều tiết, phân luồng để giao thông được thông thoáng hơn.

Trạm thu phí cầu Phú Cường cũng phải xả trạm để tránh xảy ra tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, nhiều xe máy và ô tô vẫn phải đứng chôn chân tại chỗ.

Nhiều người rơi vào tình trạng tới không được mà lùi cũng ko xong. Biển người “chôn chân” hàng giờ trên đường

Các khu vực khác như: đường Quốc lộ 13, đường Mỹ Phước – Tân Vạn (TP Dĩ An), cầu Phú Long (TP Thuận An), các tỉnh lộ trên địa bàn TP Tân Uyên từ chiều tối nay lượng phương tiện cũng tăng đột biến so với ngày thường, hầu hết là do công nhân về quê nghỉ lễ.

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã huy động 100% quân số, phối hợp với công an các địa phương làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng giao thông từ đầu giờ chiều nay, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông.

